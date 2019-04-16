Как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара: фото

Страшный пожар, который 15 апреля охватил и уничтожил часть Собора Парижской Богоматери в Париже, удалось потушить. Во время ликвидации огня, которая длилась почти 10 часов, минимум один пожарный получил серьезные травмы.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля. Однако, из-за чего именно произошел пожар, информации нет.

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Огонь уничтожил большую часть Собора, даже обвалилась часть шпиля и крыша. Пожарным удалось спасти каркас храма от обрушения. Сейчас пожарные принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания в храме.

Пожарные потушили огонь в Нотр-Даме

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор. Средства на восстановление Нотр-Дама уже собирают люди по всему миру, а лидеры стран заявили о готовности помочь в восстановлении храма.

Так, глава Министерства культуры Евгений Нищук заявил, что Украина готова максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора Парижской Богоматери

Вместе с тем, в сети уже опубликовали первые фото изнутри Собора Парижской Богоматери после пожара.



Собор Парижской Богоматери после пожара

The first photos from inside Notre Dame Cathedral after the fire have emerged



The photographs include President Macron visiting the chapel#notredame #france pic.twitter.com/2xz5I88uTP — Catholic Arena (@CatholicArena) 15 квітня 2019 р.

#NotreDame The Crux is still here, everything is ok pic.twitter.com/zFdbPfKDzQ — Le Bus du Bled (@BusBled) 15 квітня 2019 р.

Что известно о Соборе Парижской Богоматери?

Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.



В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)