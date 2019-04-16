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      Как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара: фото

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      Как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара
      Как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара / Фото из Twitter

      Страшный пожар, который 15 апреля охватил и уничтожил часть Собора Парижской Богоматери в Париже, удалось потушить. Во время ликвидации огня, которая длилась почти 10 часов, минимум один пожарный получил серьезные травмы.

       

      Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля. Однако, из-за чего именно произошел пожар, информации нет.

      Читайте также: "Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожаре в Нотр-Дам де Пари

      Огонь уничтожил большую часть Собора, даже обвалилась часть шпиля и крыша. Пожарным удалось спасти каркас храма от обрушения. Сейчас пожарные принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания в храме.

      Пожарные потушили огонь в Нотр-Даме

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор. Средства на восстановление Нотр-Дама уже собирают люди по всему миру, а лидеры стран заявили о готовности помочь в восстановлении храма.

      Так, глава Министерства культуры Евгений Нищук заявил, что Украина готова максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора Парижской Богоматери

      Вместе с тем, в сети уже опубликовали первые фото изнутри Собора Парижской Богоматери после пожара.


      Собор Парижской Богоматери после пожара

       

       

      Что известно о Соборе Парижской Богоматери?
      Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

      В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

      Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)

       

      blog_ava
      Пожарные спасли каркас Собора Парижской Богоматери, полиция расследует причины пожара
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      Теги: Новости Франции Пожар Пожар в Нотр-Даме
      Источник: 24 канал
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