Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама

Вечером 15 апреля мир потрясла страшная новость – в Париже загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери. Огонь удалось ликвидировать только через 9 часов. Он сильно повредил здание, но основные конструкции остались целыми.

Нотр-Дам – одна из наиболее известных архитектурных достопримечательностей и символ Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века. Он пережил две мировые войны и остался почти невредимым. Каждый год храм посещают более десяти миллионов верующих и обычных туристов.

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Журналисты 24 канала собрали для вас всю информацию, факты и вероятные причины резонансного пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Когда начался пожар в Нотр-Даме?

Крупный пожар в Соборе вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь быстро начал распространяться на верхних уровнях храма. Густое облако дыма повисло над Парижем, а пламя было видно из разных концов города. К сожалению, пожар безвозвратно разрушил значительную часть внутренних конструкций Нотр-Дама.

Пожар в Норт-Даме

Спасателям удалось ликвидировать пожар лишь через 9 часов – утром 16 апреля. К тушению огня привлекли около 400 пожарных. Они решили не тушить пожар в Нотр-Даме в Париже с помощью авиации, ибо это могло серьезно повредить конструкцию Собора. Во время ликвидации огня, по меньшей мере, один пожарный получил серьезные травмы. Сейчас спасатели следят, чтобы горение не возобновилось.

Во время пожара в Нотр-Даме тысячи гостей Парижа вместе с местными молились рядом с храмом, чтобы пожарным удалось спасти его.

Парижане молятся за сохранение Собора Богоматери

Почему в Соборе вспыхнул пожар?

По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые начались в начале апреля. В частности, могли загореться деревянные леса высотой около 100 метров, которые установили во время реставрации. Однако, точной информации о причине пожара пока нет.

Прокуратура Парижа уже начала расследование инцидента, предварительно квалифицировав его как "неумышленное уничтожение огнем". Следователи допрашивают строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

Что уничтожил огонь, а что удалось спасти?

Пламя разрушило верхнюю часть 96-метрового шпиля храма, часы и большую часть кровли, также сильно пострадали витражи. Вследствие обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.

7 centuries of history going down in flames #NotreDamepic.twitter.com/INPObISSKZ — Martin Tairo (@mmtairo) 15 квітня 2019 р.

Из горящего Собора удалось спасти часть святынь – терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, тунику святого Людовика и несколько картин. Однако, большие полотна вынести было невозможно, поэтому огонь уничтожил их.

Заметим, терновый венец, согласно Евангелиям, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием. Он является одним из величайших реликвий христианства. От пожара венец спасло то, что он хранился в специальном хранилище.

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Все святыни сейчас перевезли в мэрию Парижа. Впоследствии, их поместят в Лувр – художественный музей, где хранится оригинал картины "Мона Лиза" и еще 35 тысяч экспонатов.

Сейчас оценить ущерб внутри Нотр-Дама, нанесенный огнем, водой, обвалом деревянных конструкций, невозможно, но они составят сотни миллионов евро.

Норт-Дам после пожара

Что сказал Макрон о пожаре и восстановлении Нотр-Дама?

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования из-за пожара, и отметил, что он стал ударом для целой нации. Французский лидер сразу поехал на место "страшной трагедии".

Нотр-Дам де Пари в огне. Волнение целой нации, всех католиков и для всех французов. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как эта часть нас горит,

– написал Макрон.

Также он пообещал восстановить в ближайшие годы поврежденный в пожаре средневековый Собор. С 16 апреля французский президент начнет кампанию по сбору средств, которая будет выходить за пределы границ Франции.

Макрон приехал в Собор Парижской Богоматери во время пожара

Так, французский миллиардер и владелец футбольного клуба "Ренн" Франсуа-Анри Пино с семьей готовы выделить 100 миллионов евро на восстановление исторического храма.

Как отреагировала Украина на пожар в соборе Богоматери?

После появления информации о пожаре, президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования французскому лидеру Эмануэлю Макрону и его народу. Он напомнил, что собор важен и для украинцев, поскольку там проходили службы по Голодомору.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 квітня 2019 р.

Одним из первых на печальное известие отреагировал министр культуры Евгений Нищук. Он подчеркнул, что пожар стал огромным ударом для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира. По словам министра, Украина готова отправить лучших специалистов и реставраторов для восстановления Собора Парижской Богоматери.

Пожарные на руинах в Нотр-Даме

Кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал Нотр-Дам целой вселенной и тоже выразил соболезнования Макрону и всем французам.

"Нотр-Дам – это целая вселенная. Целый пласт мировой культуры, созданный многими поколениями. Просто бесконечно жаль, что мы его теряем. Мои соболезнования президенту Макрону, всем французам, всем людям, которые ценят мировое культурное наследие. Шок и боль для всех нас", – отметил он.

Кроме того, слова поддержки Франции из-за ужасного пожара высказал и нардеп Борислав Береза, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, епископ Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, певец Святослав Вакарчук, Джамала, ведущая Катя Осадчая.

Как реагирует мир на пожар в Нотр-Даме?

Не только Франция, но и весь мир скорбит из-за страшного пожара в Соборе Парижской Богоматери. Президент США Дональд Трамп с женой Меланией выразили поддержку Парижу и назвали пожар катастрофой.

Я надеюсь на лучшее завершение. Мы все хотим сказать Парижу, Франции о нашей поддержке, о надежды, и мы просим Божьего благословения. Они проходят через тяжелое испытание. Это очень грустно. Это одна из настоящих катастроф,

– подчеркнул Трамп.

Не осталась в стороне и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Она подчеркнула, что "ее сердце с Парижем, а Нотр-Дам – это символ нашей способности как человеческих существ объединяться для лучшей цели – создания захватывающих мест для поклонения, которых не может создать человек в одиночку".

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "это боль видеть ужасные образы нашей Леди в огне. Нотр-Дам является символом Франции и нашей европейской культуры. Мы на их стороне".

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Слова соболезнования Франции выразили и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент США Майк Пенс, официальный представитель Ватикана Алессандро Джізотті.

Также, с французами скорбит целый мир. Люди отмечают, что страшный пожар унес не только часть Нотр-Дама, но и часть мировой истории.

Художница из Эквадора Кристина Кореа Фрейле сделала трогательный рисунок о пожаре в Нотр-Даме. На картинке изображен главный герой из романа из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" Квазимодо, который занимает храм и горько плачет.