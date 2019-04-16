Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Нотр-Даме. Сейчас они принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания.

Газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщила, что пожар ликвидирован.

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Пожар потушен. Мы продолжим следить за остаточными воспламенением и охлаждать конструкции, проверяя, чтобы огонь не появился снова,

– пояснил представитель пожарной службы Габриэль Плюс.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнула вечером 15 апреля. Возгорание произошло примерно в 19:50 по Киеву. Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора.

Почему начался пожар

Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии источником возгорания могли стать деревянные леса установлены в ходе реставрации здания собора.

К операции по ликвидации пожара было привлечено около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

Пожар тушили почти 9 часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушения пожара с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении непреднамеренного причинения вреда. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

Насколько пострадал собор

Разрушены верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.

В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.

После пожара

Президент Франции Эмануэль Макрон, дважды посещал место пожара, пообещал, что собор будет восстановлен.

Мы восстановим собор Нотр-Дам. Все вместе. Это часть нашей французской судьбы. Я обязуюсь: завтра будет запущен сбор средств во Франции и за ее пределами,

– написал Макрона.

Cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français. Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств. Восстановление собора также поддержала семья французских бизнесменов Пино, об этом сообщила газета Figaro.

Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 миллионов евро, чтобы присоединиться к полной реконструкции собора,

– сообщил Франсуа-Анри Пино.

Семьи принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и другие).

Что известно о Собор Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и продолжалось вплоть 182 года. Больше интересных фактов о Собор Парижской Богоматери читайте в нашем материале.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)



