07:22
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали

      615 Читати новину українською
      Последствия пожара внутри собора
      Последствия пожара внутри собора / Philippe Wojazer

      Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Нотр-Даме. Сейчас они принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания.

      Газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщила, что пожар ликвидирован.

      Читайте также: Весь масштаб пожара в Нотр-Даме показали на фото и видео

      Пожар потушен. Мы продолжим следить за остаточными воспламенением и охлаждать конструкции, проверяя, чтобы огонь не появился снова,
      – пояснил представитель пожарной службы Габриэль Плюс.

      Пожар в Нотр-Даме вспыхнула вечером 15 апреля. Возгорание произошло примерно в 19:50 по Киеву. Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора.

      Почему начался пожар

      Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии источником возгорания могли стать деревянные леса установлены в ходе реставрации здания собора.

      К операции по ликвидации пожара было привлечено около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

      Пожар тушили почти 9 часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушения пожара с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.

      Прокуратура Парижа начала расследование в отношении непреднамеренного причинения вреда. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.

      Насколько пострадал собор

      Разрушены верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.

      В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.

      После пожара

      Президент Франции Эмануэль Макрон, дважды посещал место пожара, пообещал, что собор будет восстановлен.

      Мы восстановим собор Нотр-Дам. Все вместе. Это часть нашей французской судьбы. Я обязуюсь: завтра будет запущен сбор средств во Франции и за ее пределами,
      – написал Макрона.

      Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств. Восстановление собора также поддержала семья французских бизнесменов Пино, об этом сообщила газета Figaro.

      Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 миллионов евро, чтобы присоединиться к полной реконструкции собора,
      – сообщил Франсуа-Анри Пино.

      Семьи принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и другие).

      Что известно о Собор Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.

      К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

      Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и продолжалось вплоть 182 года. Больше интересных фактов о Собор Парижской Богоматери читайте в нашем материале.

      Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)


       

      blog_ava
      Почему пожар в Нотр-Дам де Пари не гасят с воздуха
      сегодня
      872
      Теги: Новости Франции Пожар Пожар в Нотр-Даме
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сегодня , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 70
      Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      15 апреля , 23:46 Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      879
      Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      15 апреля , 22:40 Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      1086
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 апреля , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 925
      Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      15 апреля , 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      Женя Котик 189
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Генсек Совета Европы сделал важное заявление относительно России
       8 апреля , 11:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук