Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидировали
Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Нотр-Даме. Сейчас они принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания.
Газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщила, что пожар ликвидирован.
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Пожар потушен. Мы продолжим следить за остаточными воспламенением и охлаждать конструкции, проверяя, чтобы огонь не появился снова,
– пояснил представитель пожарной службы Габриэль Плюс.
Пожар в Нотр-Даме вспыхнула вечером 15 апреля. Возгорание произошло примерно в 19:50 по Киеву. Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора.
Почему начался пожар
Официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии источником возгорания могли стать деревянные леса установлены в ходе реставрации здания собора.
К операции по ликвидации пожара было привлечено около 400 пожарных, один из них получил серьезные травмы. Сотрудники и посетители были эвакуированы.
Пожар тушили почти 9 часов. Во время ликвидации пожара спасатели решили отказаться от идеи тушения пожара с воздуха, поскольку это могло существенно повредить каркас собора.
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении непреднамеренного причинения вреда. Расследование было поручено региональному управлению судебной полиции. Следователи уже допросили строителей, которые выполняли реставрационные работы в соборе.
Насколько пострадал собор
Разрушены верхнюю часть шпиля, часы и значительную часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.
В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора сохранилась. Пожарные также отметили, что каркас собора и двух его башен удалось сохранить. Пока непонятно, религиозные реликвии и произведения искусства удалось спасти от огня.
После пожара
Президент Франции Эмануэль Макрон, дважды посещал место пожара, пообещал, что собор будет восстановлен.
Мы восстановим собор Нотр-Дам. Все вместе. Это часть нашей французской судьбы. Я обязуюсь: завтра будет запущен сбор средств во Франции и за ее пределами,
– написал Макрона.
Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств. Восстановление собора также поддержала семья французских бизнесменов Пино, об этом сообщила газета Figaro.
Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 миллионов евро, чтобы присоединиться к полной реконструкции собора,
– сообщил Франсуа-Анри Пино.
Семьи принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и другие).
Что известно о Собор Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.
К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и продолжалось вплоть 182 года. Больше интересных фактов о Собор Парижской Богоматери читайте в нашем материале.
Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)