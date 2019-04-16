Весь масштаб пожара в Нотр-Даме показали на фото

В сети появились фото последствий масштабного пожара, произошедшего в Соборе Парижской Богоматери. Кадры были сняты с высоты птичьего полета с помощью беспилотника.

На обнародованных фотографиях видно как масштабы пожара, в том числе и внутри, так и его последствия.

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Также журналистам французского издания La Croix удалось сфотографировать экран, установленный во временном командном пункте пожарных. На изображении прекрасно видно, какой сильный ущерб огонь нанес собору.



Фото пожара в Нотр-Даме

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. Пока называют причиной реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля, однако, из-за чего именно произошел пожар, информации нет.

В результате инцидента обвалилась часть шпиля Собора и крыша. Также огонь распространился на одну из культовых прямоугольных башен храма. Сейчас пожарные работают как внутри, так и снаружи. По последним данным, один из пожарных пострадал.

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Спасатели убеждали, существует риск того, что большие колокола упадут. Если это произойдет, то башня развалится. Однако впоследствии появилась информация, что каркас храма все же удалось спасти от обрушения.