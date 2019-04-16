01:14
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Весь масштаб пожара в Нотр-Даме показали на фото

      56 Читати новину українською
      Пожар в Нотр-Даме
      Пожар в Нотр-Даме / Getty Images

      В сети появились фото последствий масштабного пожара, произошедшего в Соборе Парижской Богоматери. Кадры были сняты с высоты птичьего полета с помощью беспилотника.

      На обнародованных фотографиях видно как масштабы пожара, в том числе и внутри, так и его последствия.

      Читайте также: Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери

      Также журналистам французского издания La Croix удалось сфотографировать экран, установленный во временном командном пункте пожарных. На изображении прекрасно видно, какой сильный ущерб огонь нанес собору.

      Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, пожежа, вогонь, збитки
      Фото пожара в Нотр-Даме

       

      Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. Пока называют причиной реставрационные работы, которые здесь начались в начале апреля, однако, из-за чего именно произошел пожар, информации нет.

      В результате инцидента обвалилась часть шпиля Собора и крыша. Также огонь распространился на одну из культовых прямоугольных башен храма. Сейчас пожарные работают как внутри, так и снаружи. По последним данным, один из пожарных пострадал.

      Читайте также: Почему пожар в Нотр-Дам де Пари не гасят с воздуха

      Спасатели убеждали, существует риск того, что большие колокола упадут. Если это произойдет, то башня развалится. Однако впоследствии появилась информация, что каркас храма все же удалось спасти от обрушения.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      15 апреля
      23003
      Теги: Пожар в Нотр-Даме Пожар Чрезвычайное происшествие Архитектура Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сегодня , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 8
      Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      15 апреля , 23:46 Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      394
      Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      15 апреля , 22:40 Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      589
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 апреля , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 692
      Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      15 апреля , 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      Женя Котик 160
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Генсек Совета Европы сделал важное заявление относительно России
       8 апреля , 11:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук