Пожарные могут не спасти Нотр-Дам, все решится в течение часа
15 апреля вспыхнул масштабный пожар в известном историческое здание Нотр-Дам в Париже. Однако министр внутренних дел Франции предположил, что пожарные могут не спасти Собор Парижской Богоматери.
Пожарные, находящиеся на месте происшествия, признали, что они не уверены, что могут остановить пожар в Нотр-Даме, передает сайт Le Figaro.
Читайте также: В Париже загорелся Нотр-Дам: обвалились шпиль и крыша собора – фото, видео
А по данным CNN, следующие полтора часа будут решающими для сохранения того, что осталось от Нотр-Дама.
Существует риск того, что большие колокола упадут. Если это произойдет, то башня развалится. Следующие полтора часа будут решающими. Мы не уверены, что сможем остановить распространение пламени, которое направляется к башне,
– сказал пожарный.
Отметим, что в результате пожара уже обвалилилася часть шпиля собора и крыша.
Генеральный директорат гражданской безопасности во Франции объяснил, что тушить огонь с воздуха невозможно, поскольку это может разрушить все здание собора.
Сейчас потушить пожар пытаются около 400 пожарных.
Пожар в Норт-Даме в Париже: смотрите видео 24 канала
Что известно про Собор Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.
К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
Экстерьер Собора Парижской Богоматери