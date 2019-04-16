Пожарные могут не спасти Нотр-Дам, все решится в течение часа

15 апреля вспыхнул масштабный пожар в известном историческое здание Нотр-Дам в Париже. Однако министр внутренних дел Франции предположил, что пожарные могут не спасти Собор Парижской Богоматери.

Пожарные, находящиеся на месте происшествия, признали, что они не уверены, что могут остановить пожар в Нотр-Даме, передает сайт Le Figaro.

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А по данным CNN, следующие полтора часа будут решающими для сохранения того, что осталось от Нотр-Дама.

Существует риск того, что большие колокола упадут. Если это произойдет, то башня развалится. Следующие полтора часа будут решающими. Мы не уверены, что сможем остановить распространение пламени, которое направляется к башне,

– сказал пожарный.

Отметим, что в результате пожара уже обвалилилася часть шпиля собора и крыша.

Генеральный директорат гражданской безопасности во Франции объяснил, что тушить огонь с воздуха невозможно, поскольку это может разрушить все здание собора.

Сейчас потушить пожар пытаются около 400 пожарных.

Un dispositif exceptionnel est mis en place pour éteindre l'incendie #NotreDame #Paris : 400 pompiers sont mobilisés. Évitez le secteur et suivez les consignes de @prefpolice. #HérosduQuotidien pic.twitter.com/hfKG8yFSvW — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 15 квітня 2019 р.

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Что известно про Собор Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.



Экстерьер Собора Парижской Богоматери