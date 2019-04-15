01:05
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пожежники можуть не врятувати Нотр-Дам, все вирішиться протягом години

      2005 Читать новость на русском
      Масштабна пожежа у Нотр-Дамі
      Масштабна пожежа у Нотр-Дамі / Getty Images

      15 квітня спалахнула масштабна пожежа у відомому історичну будівлю Нотр-Дам в Парижі. Проте міністр внутрішніх справ Франції припустив, що пожежники можуть не врятувати Собор Паризької Богоматері.

      Пожежники, які перебувають на місці події, визнали, що вони не впевнені, чи можуть зупинити пожежу у Нотр-Дамі, передає сайт Le Figaro.

      Читайте також: У Парижі загорівся Нотр-Дам: обвалилися шпиль і дах собору – фото, відео

      А за даними CNN, наступні півтори години будуть вирішальними для збереження того, що залишилося від Нотр-Даму.

      Існує ризик того, що великі дзвони впадуть. Якщо це станеться, то вежа розвалиться. Наступні півтора години будуть вирішальними. Ми не впевнені, чи зможемо зупинити поширення полум'я, яке прямує до вежі,
      – сказав пожежник.

      Зазначимо, що унаслідок пожежі вже обвалилилася частина шпилю собору та дах. 

      Генеральний директорат цивільної безпеки у Франції пояснив, що гасити вогонь з повітря неможливо, оскільки це може зруйнувати усю будівлю собору.

      Наразі загасити пожежу намагаються близько 400 вогнеборців.

      Пожежа в Норт-Дамі у Парижі: дивіться відео 24 каналу

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.


      Екстер'єр Собору Паризької Богоматері

      blog_ava
      ЗЕкоманда погодилася на дебати з Порошенком в ефірі телеканалу ICTV, але за однієї умови
      15 квітня
      12917
      Теги: Пожежа Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Архітектура
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сьогодні , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 10
      Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      15 квітня , 23:32 Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      753
      Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам
      15 квітня , 22:20 Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам
      1409
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 квітня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 687
      Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      15 квітня , 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      Женя Котик 448
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук