У Парижі загорівся Нотр-Дам: обвалилися шпиль і дах собору – фото, відео
У Парижі сталася пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дамі. У Соборі Паризької Богоматері інцидент стався увечері 15 квітня.
Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов’язаною з ремонтом будівлі, передає місцеве видання BMF TV. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі. Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування.
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Пожежа у соборі Паризької Богоматері
За попередніми даними, пожежа спалахнула на горищі, де проводили ремонт
Ресурс пише, що у підсумку туристів з храму було евакуйовано. На місці працюють кілька бригад пожежників.
Нотр-Дам загорівся у Парижі: дивіться відео
Тим часом, користувачі у соцмережах публікують фото та відео пожежі.
Згодом унаслідок пожежі обвалилилася частина шпилю собору. За даними Art World, також обвалився дах. Представники Собору кажуть, що вогонь перекинувся ще і на несучу конструкцію будівлі.
Момент, коли обвалюється шпиль собору паризької Богоматері: дивіться відео
Внаслідок пожежі обвалилася частина шпилю собору, що датується XII століттям
За словами правоохоронців, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Щоправда, поліція частково перекрила доступ на острів Сіте в Парижі, де розташовується Нотр-Дам.
Що відомо про Собор Паризької Богоматері? Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.
До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.
Це вже не перша резонасна пожежа у Парижі упродовж останнього часу. Зокрема, вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі французької столиці пролунав сильний вибух у булочній, в результаті чого спалахнув вогонь. У підсумку щонайменше 36 людей постраждали, серед яких був і українець, і три особи загинули: жінка із Іспанії та 2 пожежників.