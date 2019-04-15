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      У Парижі загорівся Нотр-Дам: обвалилися шпиль і дах собору – фото, відео

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      У Парижі горить всесвітньо відомий Нотр-Дам
      У Парижі горить всесвітньо відомий Нотр-Дам / Соцмережі

      У Парижі сталася пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дамі. У Соборі Паризької Богоматері інцидент стався увечері 15 квітня.

      Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов’язаною з ремонтом будівлі, передає місцеве видання BMF TV. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі. Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. 

      Читайте також: У житловому будинку в Парижі прогримів потужний вибух (відео)

      Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, Франція, пожежа
      Пожежа у соборі Паризької Богоматері 

      Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, Франція, пожежа
      За попередніми даними, пожежа спалахнула на горищі, де проводили ремонт 

      Ресурс пише, що у підсумку туристів з храму було евакуйовано. На місці працюють кілька бригад пожежників.

      Нотр-Дам загорівся у Парижі: дивіться відео  

      Тим часом, користувачі у соцмережах публікують фото та відео пожежі.

      Згодом унаслідок пожежі обвалилилася частина шпилю собору. За даними Art World, також обвалився дах. Представники Собору кажуть, що вогонь перекинувся ще і на несучу конструкцію будівлі.

      Момент, коли обвалюється шпиль собору паризької Богоматері: дивіться відео 

      Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, Франція, пожежа
      Внаслідок пожежі обвалилася частина шпилю собору, що датується XII століттям  

      За словами правоохоронців, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Щоправда, поліція частково перекрила доступ на острів Сіте в Парижі, де розташовується Нотр-Дам.

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері? Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро. 

      Це вже не перша резонасна пожежа у Парижі упродовж останнього часу. Зокрема, вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі французької столиці пролунав сильний вибух у булочній, в результаті чого спалахнув вогонь. У підсумку щонайменше 36 людей постраждали, серед яких був і українець, і три особи загинули: жінка із Іспанії та 2 пожежників.

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Пожежа Новини культури
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