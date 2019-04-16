Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму

Увечері 15 квітня світ сколихнула страшна новина – у Парижі загорівся знаменитий Собор Паризької Богоматері. Вогонь вдалося ліквідувати лише через 9 годин. Він сильно пошкодив будівлю, але основні конструкції залишилися цілими.

Нотр-Дам – одна з найбільш відомих визначних архітектурних пам'яток та символ Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття. Він пережив дві світові війни і лишився майже неушкодженим. Кожного року храм відвідують понад десять мільйонів вірян та звичайних туристів.

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Журналісти 24 каналу зібрали для вас усю інформацію, факти та ймовірні причини резонансної пожежі у Соборі Паризької Богоматері.

Коли розпочалася пожежа у Нотр-Дамі?

Велика пожежа у Соборі спалахнула увечері 15 квітня. Вогонь швидко почав поширюватися на верхніх рівнях храму. Густа хмара диму повисла над Парижем, а полум'я було видно з різних кінців міста. На жаль, пожежа безповоротно зруйнувала значну частину внутрішніх конструкцій Нотр-Даму.



Пожежа у Норт-Дамі

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу лише через 9 годин – вранці 16 квітня. До гасіння вогню залучили близько 400 пожежників. Вони вирішили не гасити пожежу у Нотр-Дамі в Парижі за допомогою авіації, бо це могло серйозно пошкодити конструкцію Собору. Під час ліквідації вогню щонайменше один пожежник отримав серйозні травми. Наразі рятувальники слідкують, аби горіння не відновилося.

Під час пожежі у Нотр-Дамі тисячі гостей Парижа разом із місцевими молились поруч з храмом, щоб пожежникам вдалося врятувати його.



Парижани моляться за збереження Собору Богоматері

Причини, чому у Соборі спалахнула пожежа?

За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які розпочалися на початку квітня. Зокрема, могли загорітися дерев'яні риштування висотою близько 100 метрів, що встановили під час реставрації. Однак, точної інформації про причину пожежі поки немає.

Прокуратура Парижа вже розпочала розслідування інциденту, попередньо кваліфікувавши його як "ненавмисне знищення вогнем". Слідчі допитують будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.

Що знищив вогонь, а що вдалося врятувати?

Полум'я зруйновало верхню частину 96-метрового шпиля храму, годинник і велику частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

7 centuries of history going down in flames #NotreDamepic.twitter.com/INPObISSKZ — Martin Tairo (@mmtairo) 15 квітня 2019 р.

З палаючого Собору вдалося врятувати частину святинь – терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест Нотр-Дама, туніку святого Людовіка та кілька картин. Проте, великі полотна винести було неможливо, тому вогонь знищив їх.

Зауважимо, терновий вінець, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед розп’яттям. Він є однією з найбільших реліквій християнства. Від пожежі вінець врятувало те, що він зберігалася в спеціальному сховищі.

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Усі святині наразі перевезли у мерію Парижа. Згодом, їх помістять у Лувр – мистецький музей, де зберігається оригінал картини "Мона Ліза" та ще 35 тисяч експонатів.

Наразі оцінити збитки всередині Нотр-Дама, завдані вогнем, водою, обвалом дерев'яних конструкцій, неможливо, але вони становитимуть сотні мільйонів євро.



Норт-Дам після пожежі

Що сказав Макрон про пожежу і відновлення Нотр-Даму?

Президент Франції Еммануель Макрон висловив свої співчуття через пожежу, і наголосив, що вона стала ударом для цілої нації. Французький лідер одразу поїхав на місце "страшної трагедії".

Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить,

– написав Макрон.

Також він пообіцяв відновити у найближчі роки пошкоджений у пожежі середньовічний Собор. З 16 квітня французький президент розпочне кампанію зі збору коштів, яка виходитиме за межі кордонів Франції.



Макрон приїхав до Собору Паризької Богоматері під час пожежі

Так, французький мільярдер і власник футбольного клубу "Ренн" Франсуа-Анрі Піно з родиною готові виділити 100 мільйонів євро на відновлення історичного храму.

Як відреагувала Україна на пожежу у Соборі Богоматері?

Після появи інформації про пожежу, президент України Петро Порошенко висловив співчуття французькому лідеру Емануелю Макрону та його народу. Він нагадав, що собор важливий і для українців, оскільки там проходили служби щодо Голодомору.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 квітня 2019 р.

Одним із перших на сумну звістку в Україні відреагував міністр культури Євген Нищук. Він підкреслив, що пожежа стала величезним ударом для історії, культури не лише Парижу, а й усієї Європи та світу. За словами міністра, Україна готова відправити кращих фахівців та реставраторів для відновлення Собору Паризької Богоматері.



Пожежники на руїнах у Нотр-Дамі

Кандидат у президенти Володимир Зеленський назвав Нотр-Дам цілим всесвітом і теж висловив співчуття Макрону та усім французам.

"Нотр-Дам – це цілий всесвіт. Цілий пласт світової культури, створений багатьма поколіннями. Просто нескінченно шкода, що ми його втрачаємо. Мої співчуття президенту Макрону, всім французам, всім людям, які цінують світову культурну спадщину. Шок і біль для всіх нас", – зазначив він.

Окрім того, слова підтримки Франції через жахливу пожежу висловив і нардеп Борислав Береза, віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, єпископ Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк, співак Святослав Вакарчук, Джамала, ведуча Катя Осадча тощо.

Як реагує світ на пожежу у Нотр-Дамі?

Не тільки Франція, а й увесь світ сумує через страшну пожежу у Соборі Паризької Богоматері. Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією висловили підтримку Парижу та назвали пожежу катастрофою.

Я сподіваюся на краще завершення. Ми всі хочемо сказати Парижу, Франції про нашу підтримку, про надії, і ми просимо Божого благословення. Вони проходять через важке випробування. Це дуже сумно. Це одна зі справжніх катастроф,

– наголосив Трамп.

Не залишилась осторонь й екс-кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон. Вона наголосила, що "її серце з Парижем, а Нотр-Дам – це символ нашої здатності як людських істот об'єднуватися для кращої мети – створення захоплюючих місць для поклоніння, яких не може створити людина поодинці".

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зауважила, що "це біль бачити жахливі образи нашої Леді у вогні. Нотр-Дам є символом Франції і нашої європейської культури. Ми на їхньому боці".

Слова співчуття Франції висловили і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей, голова Європейської ради Дональд Туск, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, віце-президент США Майк Пенс, офіційний представник Ватикану Алессандро Джізотті.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

Також, з французами сумує цілий світ. Люди відзначають, що страшна пожежа забрала не тільки частину Нотр-Даму, а й частину світової історії.

Художниця з Еквадору Крістіна Кореа Фрейле зробила зворушливий малюнок про пожежу в Нотр-Дамі. На картинці зображений головний герой з роману з роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" Квазімодо, який обіймає храм і гірко плаче.