Пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідували
Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу у Нотр-Дамі. Наразі пожежники вживають усіх необхідних заходів аби уникнути повторного займання.
Газета Figaro з посиланням на представника пожежної служби повідомила, що пожежа ліквідована.
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Пожежу загасили. Ми продовжимо стежити за залишковими займанням і охолоджувати конструкції, перевіряючи, щоб вогонь не з'явився знову,
– пояснив представник пожежної служби Габріель Плюс.
Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. Займання сталося приблизно о 19:50 за Києвом. Вогонь почав поширюватися на верхніх рівнях собору.
Чому почалася пожежа
Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.
До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані.
Пожежу приборкували майже дев'ять годин. Під час ліквідації пожежі рятувальники вирішили відмовитися від ідеї гасіння займання з повітря, оскільки це могло суттєво пошкодити каркас собору.
Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди. Розслідування було доручено регіональному управлінню судової поліції. Слідчі вже допитали будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі.
Наскільки постраждав собор
Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.
Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.
Після пожежі
Президент Франції Емануель Макрон, який двічі відвідував місце пожежі, пообіцяв, що собор буде відновлений.
Ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі. Я зобов'язуюсь: завтра буде запущений збір коштів у Франції і за її межами,
– написав Макрон.
Державний фонд збереження культурної спадщини Франції розпочав збір коштів. Відновлення собору також підтримала сім'я французьких бізнесменів Піно, про це повідомила газета Figaro.
Ми з батьком вирішили негайно виділити з фондів компанії Artemis 100 мільйонів євро, щоб долучитися до повної реконструкції собору,
– повідомив Франсуа-Анрі Піно.
Сім'ї належать компанії Artemis (володіє аукціонним будинком Christie's) і Kering (володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent та інші).
Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.
До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.
Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері читайте у нашому матеріалі.
Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)