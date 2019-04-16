01:05
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чому пожежу в Нотр-Дам де Парі не гасять з літаків

      619 Читать новость на русском
      Пожежа у Нотр-Дамі
      Пожежа у Нотр-Дамі / Getty Images

      Гасіння пожежі у Нотр-Дамі в Парижі за допомогою авіації може серйозно пошкодити конструкцію Собору, оскільки літаки скидають по 6 тонн води з повітря. Крім того, можуть постраждати люди, що перебувають поруч.

      Увечері 15 квітня масштабна пожежа сталася у Соборі Паризької Богоматері. Вогонь тут спалахнув через реставраційні роботи, однак точну причину поки не повідомляють.

      Читайте також: "Горить серце Парижа": реакція України на пожежу у Нотр-Дам де Парі

      Внаслідок пожежі обвалилася частина шпилю та дах. Також, за інформацією французьких ЗМІ, вогонь опісля поширився на одну з культових прямокутних веж храму. Крім того, сильна пожежа охопила середину будівлі.

      Наразі пожежники працюють як всередині, так і ззовні. Проте авіацію не застосовують. Як пояснили у Агентстві цивільної безпеки Франції, якщо вони використають пожежні літаки, це може привести до обвалення всією конструкції Собору.

      "Сотні пожежників Парижа (до гасіння близько 400 осіб – 24 канал) роблять все, аби взяти під контроль жахливу пожежу у Нотр-Дамі. на боротьбу з полум'ям спрямовано "всі засоби", окрім скидання води з літаків", – кажуть у відомстві.

      На переконання представників Агентства, гасіння за допомогою літаків не підходять для такого типу пожеж, що трапилася у Нотр-Дамі.

      Читайте також: Пожежники можуть не врятувати Нотр-Дам, все вирішиться протягом години

      Видання Le Monde, зі свого боку, зазначило, що літаки скидають по 6 тонн води з повітря, відтак це можу бути занадто великим ризиком зруйнувати собор і все, що навколо. Водночас можуть постраждати люди, що перебувають поруч.

      Тим часом, заступник мера Парижа Еммануель Грегуар заявив, що Нотр-Дам зазнав колосальних збитків внаслідок пожежі, передає Associated Press. За словами чиновника, рятувальники наразі намагаються врятувати вироби мистецтва та інші безцінні твори, що зберігаються в соборі. Водночас представник собору повідомив, що палає весь дерев'яний інтер'єр Нотр-Даму тому, ймовірно, ці дерев'яні конструкції не можна буде відновити.

      Читайте також: Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері

      Паризька прокуратура вже почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дамі.

      Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

       

      blog_ava
      ЗЕкоманда погодилася на дебати з Порошенком в ефірі телеканалу ICTV, але за однієї умови
      15 квітня
      12913
      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Пожежа Новини Франції Архітектура авіація
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сьогодні , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 10
      Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      15 квітня , 23:32 Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      753
      Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам
      15 квітня , 22:20 Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам
      1409
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 квітня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 687
      Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      15 квітня , 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      Женя Котик 448
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук