Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
Собор Паризької Богоматері не менш популярний за Ейфелеву вежу. Кожного року понад десять мільйонів вірян та звичайних туристів відвідують Нотр-Дам де Парі. 24 канал підготував цікаві факти про величну споруду, яка, можливо, зникне назавжди.
1. Будівництво храму тривало майже два століття.
Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Спочатку планувалось, що стіни Собору зможуть прийняти одночасно всіх мешканців міста Париж, тобто майже десять тисяч людей. Однак вже за перші сто років будівництва кількість населення у місті зросла у декілька разів.
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Під час Французької революції, антихристиянські екстремісти пограбували та сильно пошкодили Нотр-Дам. Було знищено безліч унікальних скульптур, та задля модернізації було зруйновано могили та вітражі. Страшно собі уявити, але під час Французької революції Собор був перетворений на склад для зберігання продуктів харчування. Лише в 1802 році його повернули церкві та наново освятили.
2. Кожен з п'яти дзвонів має власне ім'я.
Найбільший, який знаходиться у південній вежі, називається Еммануель, його вага понад 13 тонн. Легенда свідчить, що приховані повідомлення та знаки, які можна знайти на фасаді собору, вказують на місцеперебування Філософського Каменя, який перетворює будь-який метал на золото і свого власника наділяє безсмертям.
Собор Паризької Богоматері
До 1063 року одна з найбільших християнських реліквій перебувала на горі Сіон в Єрусалимі, звідки його перевезли до палацу візантійських імператорів у Константинополі. Після тривалої подорожі реліквії, вона опинилася у скарбниці Нотр-Дам де Парі.
Одне з найбільших творінь людини – Нотр-Дам де Парі
4. Вся Франція планувала святкувати 850-річчя Собору протягом року.
Програма заходів дійсно різноманітна – це богослужіння, концерти, виставки, фестивалі, наукові конференції. Крім того, поштою Франції запланований випуск пам'ятних марок, присвячених ювілею. Також до круглої дати підготовлений спеціальний туристичний маршрут, пройшовши по якому, можна дізнатися про маловідомі факти в історії Нотр-Дам де Парі.
5. У Соборі немає жодної стіни.
У Соборі Паризької Богоматері дійсно немає жодної стіни. Весь простір займають стовпи, з'єднані арками, а в отворах арок – вітражі. До слова, у середній неф собору можна з легкістю поставити дванадцятиповерховий будинок. Два центральних нефа перетинають один одного, нагадуючи хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос.
6. Собор потребував реставрації.
Торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля збереження величної пам'ятки, оскільки він почав серйозно руйнуватися. У 19 столітті головне надбання Парижа було приведено у такий занепад, що у 1841 році уряду довелося ухвалити рішення, через чотири роки після прийняття якого почалася реставрація. Їхня вартість оцінюється у шість мільйонів євро.
7. Містичні історії, що пов'язані з Собором.
Легенди розповідають участь диявола у будівництві храму. Колись ковалю доручили викувати найкрасивіші фігурні ворота для Паризького Собору, але він, не в змозі виконати замовлення, покликав на допомогу диявола.
Вранці, коли служитель Нотр-Дама прийшов подивитися ескізи майбутніх воріт, він застав коваля без почуттів, а перед ним сяяв шедевр з ажурними візерунками небаченої краси. Ворота встановили, врізали замки, але тут виявилося, що їх неможливо відкрити! Зрештою замки піддалися лише після освячення святою водою.
Паризький історик Анрі Совалов, який досліджував у 1724 році походження візерунків на воротах, які не схожі ні на ковані, ні на литі, сказав: "Він забрав цю таємницю з собою, так і не розкривши її, чи то побоюючись, що секрет виготовлення буде вкрадений, то боячись викриття, адже ніхто не бачив, як він кував ворота Нотр-Дам-де-Парі".
З собором пов'язують містичні історії
Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі?Ввечері, 15 квітня, спалахнула пожежа у всесвітньо відомому Нотр-Дамі. Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов'язаною з ремонтом будівлі. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі. Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працюють кілька бригад пожежників. Їхня робота ускладнюється тим, що вогнем охоплено частину Собору, що розташовується на великій висоті. Через це брандспойти не можуть охопити весь осередок пожежі.
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