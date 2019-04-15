Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері не менш популярний за Ейфелеву вежу. Кожного року понад десять мільйонів вірян та звичайних туристів відвідують Нотр-Дам де Парі. 24 канал підготував цікаві факти про величну споруду, яка, можливо, зникне назавжди.

1. Будівництво храму тривало майже два століття.

Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Спочатку планувалось, що стіни Собору зможуть прийняти одночасно всіх мешканців міста Париж, тобто майже десять тисяч людей. Однак вже за перші сто років будівництва кількість населення у місті зросла у декілька разів.

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Під час Французької революції, антихристиянські екстремісти пограбували та сильно пошкодили Нотр-Дам. Було знищено безліч унікальних скульптур, та задля модернізації було зруйновано могили та вітражі. Страшно собі уявити, але під час Французької революції Собор був перетворений на склад для зберігання продуктів харчування. Лише в 1802 році його повернули церкві та наново освятили.

2. Кожен з п'яти дзвонів має власне ім'я.

Найбільший, який знаходиться у південній вежі, називається Еммануель, його вага понад 13 тонн. Легенда свідчить, що приховані повідомлення та знаки, які можна знайти на фасаді собору, вказують на місцеперебування Філософського Каменя, який перетворює будь-який метал на золото і свого власника наділяє безсмертям.



Собор Паризької Богоматері