Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери популярен не меньше Эйфелевой башни. Ежегодно более десяти миллионов верующих и обычных туристов посещают Нотр-Дам де Пари. 24 канал подготовил интересные факты о величественном сооружении, которое, возможно, исчезнет навсегда.
1. Строительство храма длилось почти два века.
Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и продолжалось вплоть 182 года. Сначала планировалось, что стены Собора смогут принять одновременно всех жителей города Париж, то есть почти десять тысяч человек. Однако уже за первые сто лет строительства население в городе выросло в несколько раз.
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Во время Французской революции, антихристианские экстремисты ограбили и сильно повредили Нотр-Дам. Было уничтожено множество уникальных скульптур, и для модернизации были разрушены могилы и витражи. Страшно себе представить, но во время Французской революции Собор был превращен в склад для хранения продуктов питания. Лишь в 1802 году его вернули церкви и заново освятили.
2. Каждый из пяти колоколов имеет собственное имя.
Самый большой, который находится в южной башни, называется Эммануэль, его вес более 13 тонн. Легенда гласит, что скрытые сообщения и знаки, которые можно найти на фасаде собора, указывают на местонахождение Философского Камня, который превращает любой металл в золото и своего владельца наделяет бессмертием.
Собор Парижской Богоматери
Одно из величайших творений человека – Нотр–Дам де Пари
4. Вся Франция планировала праздновать 850-летие Собора в течение года.
Программа мероприятий действительно разнообразна – это богослужение, концерты, выставки, фестивали, научные конференции. Кроме того, на почте Франции запланирован выпуск памятных марок, посвященных юбилею. Также к круглой дате подготовлен специальный туристический маршрут, пройдя по которому, можно узнать о малоизвестных фактах в истории Нотр-Дам де Пари.
5. В Соборе нет ни одной стены.
В Соборе Парижской Богоматери действительно нет никакой стены. Все пространство занимают столбы, соединенные арками, а в отверстиях арок – витражи. К слову, в средний неф собора можно с легкостью поставить двенадцатиэтажный дом. Два центральных нефа пересекают друг друга, напоминая крест, на котором был распят Иисус Христос.
6. Собор требовал реставрации.
В прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для сохранения величественного памятника, поскольку он начал серьезно разрушаться. В 19 веке главное достояние Парижа было приведено в такой упадок, что в 1841 году правительству пришлось принять решение, через четыре года после принятия которого началась реставрация. Ее стоимость оценивается в шесть миллионов евро.
7. Мистические истории, связанные с Собором.
Легенды рассказывают об участие дьявола в строительстве храма. Когда кузнецу поручили выковать самые красивые фигурные ворота для Парижского Собора, но он, будучи не в состоянии выполнить заказ, позвал на помощь дьявола.
Утром, когда служитель Нотр-Дама пришел посмотреть эскизы будущих ворот, он застал кузнеца без чувств, а перед ним сиял шедевр с ажурными узорами невиданной красоты. Ворота установили, врезали замки, но тут оказалось, что их невозможно открыть! В конце концов замки поддались только после освящения святой водой.
Парижский историк Анри Совалов, исследовавший в 1724 году происхождение узоров на воротах, которые не похожи ни на кованые, ни на литые, сказал: "Он забрал эту тайну с собой, так и не раскрыв ее, то ли опасаясь, что секрет изготовления будет украден, то ли боясь разоблачения, ведь никто не видел, как он ковал ворота Нотр-Дам-де-Пари".
С собором связывают мистические истории
Что известно о пожаре в Нотр-Даме?
Вечером, 15 апреля, вспыхнул пожар во всемирно известном Нотр-Даме. Пожарные утверждают, что пожар может быть потенциально связан с ремонтом здания. По их словам, загорелся чердак здания. Очевидцы утверждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работают несколько бригад пожарных. Их работа осложняется тем, что огнем охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Поэтому брандспойты не могут охватить весь очаг пожара.