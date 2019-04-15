Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери популярен не меньше Эйфелевой башни. Ежегодно более десяти миллионов верующих и обычных туристов посещают Нотр-Дам де Пари. 24 канал подготовил интересные факты о величественном сооружении, которое, возможно, исчезнет навсегда.

1. Строительство храма длилось почти два века.

Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и продолжалось вплоть 182 года. Сначала планировалось, что стены Собора смогут принять одновременно всех жителей города Париж, то есть почти десять тысяч человек. Однако уже за первые сто лет строительства население в городе выросло в несколько раз.

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Во время Французской революции, антихристианские экстремисты ограбили и сильно повредили Нотр-Дам. Было уничтожено множество уникальных скульптур, и для модернизации были разрушены могилы и витражи. Страшно себе представить, но во время Французской революции Собор был превращен в склад для хранения продуктов питания. Лишь в 1802 году его вернули церкви и заново освятили.

2. Каждый из пяти колоколов имеет собственное имя.

Самый большой, который находится в южной башни, называется Эммануэль, его вес более 13 тонн. Легенда гласит, что скрытые сообщения и знаки, которые можно найти на фасаде собора, указывают на местонахождение Философского Камня, который превращает любой металл в золото и своего владельца наделяет бессмертием.



Собор Парижской Богоматери