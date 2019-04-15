В Париже загорелся Нотр-Дам: обвалились шпиль и крыша собора - фото, видео
В Париже произошел пожар в всемирно известном Нотр-Даме. В соборе Парижской Богоматери инцидент произошел вечером 15 апреля.
Пожарные утверждают, что пожар может быть потенциально связан с ремонтом здания, передает местное издание BMF TV. По их словам, загорелся чердак здания. Очевидцы утверждают, что загорелись деревянные части лесов.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери
По предварительным данным, пожар вспыхнул на чердаке, где проводили ремонт
Ресурс пишет, что в итоге люди из храма были эвакуированы. На месте работают несколько бригад пожарных.
Нотр-Дам загорелся в Париже: смотрите видео
Между тем, пользователи в соцсетях публикуют фото и видео пожара.
Впоследствии в результате пожара обвалилилася часть шпиля собора. По данным Art World, также обвалилась крыша. Представители Собора говорят, что огонь перекинулся еще и на несущую конструкцию здания.
Момент, когда обваливается шпиль собора Парижской Богоматери: смотрите видео
В результате пожара обрушилась часть шпиля собора, датируемого XII веком
По словам правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал. Правда, полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже, где располагается Нотр-Дам.
Что известно о соборе Парижской Богоматери?
Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.
К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться.
Это уже не первый резонансный пожар в Париже в течение последнего времени. В частности, утром 12 января на улице Тревиз в центре французской столицы прогремел сильный взрыв в булочной, в результате чего вспыхнул пожар. В итоге по меньшей мере 36 человек пострадали, среди которых был и украинец, и три человека погибли: женщина из Испании и 2 пожарных.
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