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      Взрыв в пекарне Парижа: в результате инцидента пострадал украинец

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      Взрыв в парижской пекарну
      Взрыв в парижской пекарну / Фото из открытых источников

      В результате мощного взрыва, что 12 января прогремел в пекарне в центре Парижа, пострадал украинец. Мужчина проживал в гостинице, расположенной напротив места, где произошла трагедия.

      Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко в комментарии "Укринформ".

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      Лицо проживало в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получило незначительные повреждения,
      – сказал дипломат.

      По его словам, мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

      24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в пекарне. От взрыва пострадали 36 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что количество пострадавших возросло: речь идет о по меньшей мере 46 человек, получивших ранения, около 10 – в критическом состоянии.

      Также во Франции опровергли информацию о 4 погибших, которая появлялась ранее. Известно, что в результате взрыва погибли 3 человека: женщина с Испании и 2 пожарных.

      О причинах инцидента известно, что сначала спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа в пекарне. Взрыв прогремел, когда они начали свою работу.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Взрыв Жертвы Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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