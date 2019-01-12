Взрыв в пекарне Парижа: в результате инцидента пострадал украинец

В результате мощного взрыва, что 12 января прогремел в пекарне в центре Парижа, пострадал украинец. Мужчина проживал в гостинице, расположенной напротив места, где произошла трагедия.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины во Франции Николай Собко в комментарии "Укринформ".

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Лицо проживало в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получило незначительные повреждения,

– сказал дипломат.

По его словам, мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в пекарне. От взрыва пострадали 36 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Известно, что количество пострадавших возросло: речь идет о по меньшей мере 46 человек, получивших ранения, около 10 – в критическом состоянии.

Также во Франции опровергли информацию о 4 погибших, которая появлялась ранее. Известно, что в результате взрыва погибли 3 человека: женщина с Испании и 2 пожарных.

О причинах инцидента известно, что сначала спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа в пекарне. Взрыв прогремел, когда они начали свою работу.