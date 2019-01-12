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      Взрыв в Париже: появилось жуткое видео, снятое сразу после инцидента

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      Взрыв в Париже сегодня 12 января 2019: видео, снятое сразу после взрыва
      Взрыв в Париже / Screenshot

      В сети появилось видео страшных последствий после взрыва в Париже, в результате которого пострадало много людей.

      Видео опубликовало издание The Guardian.

      24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. От взрыва пострадали 36 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии, 4 человека погибли, ударная волна отбросила автомобили.

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      На видео заметно остатки пожара, который пытаются потушить пожарные. Также можно увидеть страшную разруху, которую оставил после себя взрыв.

      На видео слышны крики и плач людей. Некоторые из пострадавших отходят от шока. Вокруг булочной – много людей с разными ранениями, которым уже оказали первую домедицинскую помощь.

      Смотрите видео после взрыва в Париже

       

      Теги: Взрыв Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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