Взрыв в Париже: появилось жуткое видео, снятое сразу после инцидента

В сети появилось видео страшных последствий после взрыва в Париже, в результате которого пострадало много людей.

Видео опубликовало издание The Guardian.

24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. От взрыва пострадали 36 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии, 4 человека погибли, ударная волна отбросила автомобили.

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На видео заметно остатки пожара, который пытаются потушить пожарные. Также можно увидеть страшную разруху, которую оставил после себя взрыв.

На видео слышны крики и плач людей. Некоторые из пострадавших отходят от шока. Вокруг булочной – много людей с разными ранениями, которым уже оказали первую домедицинскую помощь.

Смотрите видео после взрыва в Париже