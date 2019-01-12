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      Вибух у Парижі: з'явилося моторошне відео, зняте відразу після інциденту

      1052 Читать новость на русском
      Вибух у Парижі
      Вибух у Парижі / Screenshot

      В мережі з'явилося відео страшних наслідків після вибуху у Парижі, внаслідок якого постраждало багато людей.

      Відео опублікувало видання The Guardian.

      24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Від вибуху постраждали 36 людей, багато з них перебувають у важкому стані, людини загинули, ударна хвиля відкинула автомобілі.

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      На відео – пожежа у булочній, яку намагаються загасити рятувальники. Також можна побачити страшну розруху, яку залишив по собі вибух. Навколо – декілька розкиданих та розбитих авто, яких відкинуло ударною хвилею.

      На відео чутно крики та плач людей. Деякі з постраждалих відходять від шоку. Навколо булочної – багато людей з різними пораненнями, яким вже надали першу домедичну допомогу. 

      Дивіться відео після вибуху у Парижі

       

      Теги: Новини Франції Вибух Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 Канал
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