Вибух у Парижі: з'явилося моторошне відео, зняте відразу після інциденту

В мережі з'явилося відео страшних наслідків після вибуху у Парижі, внаслідок якого постраждало багато людей.

Відео опублікувало видання The Guardian.

24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Від вибуху постраждали 36 людей, багато з них перебувають у важкому стані, 4 людини загинули, ударна хвиля відкинула автомобілі.

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На відео – пожежа у булочній, яку намагаються загасити рятувальники. Також можна побачити страшну розруху, яку залишив по собі вибух. Навколо – декілька розкиданих та розбитих авто, яких відкинуло ударною хвилею.

На відео чутно крики та плач людей. Деякі з постраждалих відходять від шоку. Навколо булочної – багато людей з різними пораненнями, яким вже надали першу домедичну допомогу.

Дивіться відео після вибуху у Парижі