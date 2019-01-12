16:38
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Внаслідок вибуху в Парижі загинули 4 людини, ударна хвиля відкинула автомобілі

      183 Читать новость на русском
      Внаслідок вибуху в Парижі загинули 4 людини
      Внаслідок вибуху в Парижі загинули 4 людини / Фото з соціальних мереж

      Внаслідок вибуху, що прогримів 12 січня, у булочній Парижа, загинули 4 людини. Серед жертв інциденту – 2 пожежників.

      Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, повідомляє Associated Press.

      24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Від вибуху постраждали 36 людей, багато з них перебувають у важкому стані.

      Читайте також: У торговому центрі Києва стався вибух: фото з місця події

      Стали відомі деталі інциденту. Так, від вибухової хвилі вилетіли шибки в усіх сусідніх будинках, їхні жителі відчули, як затремтіли стіни.

      При цьому розташовані поруч автомобілі відкинуло ударною хвилею вибуху, вони зазнали пошкоджень. Після вибуху спалахнула пожежа.

      Джерела в поліції повідомили, що рятувальники прибули за викликом, щоб усунути витік газу у булочній. Вибух прогримів, коли вони саме розпочали свою роботу.

      До місця інциденту стягнули більше 200 пожежників. Для евакуації важкопоранених задіяли вертольоти. Існує загроза обвалу будівлі.

       

      Теги: Вибух Надзвичайні ситуації Жертви Новини Франції Пожежа Європа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      41348
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 15:45 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      19954
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 13:14 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      71896
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сьогодні , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 433
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сьогодні , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 942
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук