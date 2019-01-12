Внаслідок вибуху в Парижі загинули 4 людини, ударна хвиля відкинула автомобілі
Внаслідок вибуху, що прогримів 12 січня, у булочній Парижа, загинули 4 людини. Серед жертв інциденту – 2 пожежників.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, повідомляє Associated Press.
24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Від вибуху постраждали 36 людей, багато з них перебувають у важкому стані.
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Стали відомі деталі інциденту. Так, від вибухової хвилі вилетіли шибки в усіх сусідніх будинках, їхні жителі відчули, як затремтіли стіни.
При цьому розташовані поруч автомобілі відкинуло ударною хвилею вибуху, вони зазнали пошкоджень. Після вибуху спалахнула пожежа.
Джерела в поліції повідомили, що рятувальники прибули за викликом, щоб усунути витік газу у булочній. Вибух прогримів, коли вони саме розпочали свою роботу.
До місця інциденту стягнули більше 200 пожежників. Для евакуації важкопоранених задіяли вертольоти. Існує загроза обвалу будівлі.