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      Вибух у Парижі: постраждали 20 людей

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      Внаслідок вибуху у Парижі постраждали 20 людей
      Внаслідок вибуху у Парижі постраждали 20 людей / Фото з соціальних мереж

      Внаслідок ранкового вибуху в Парижі постраждали щонайменше 20 людей. З них 2 перебувають у критичному стані.

      Про це повідомляє Le Figaro.

      24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Було відомо, що від вибуху постраждали люди, проте спершу їхня кількість була невідомою.

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      Стан ще 7 постраждалих від вибуху оцінюють як важкий.

      Серед постраждалих є і 3 рятувальників пожежної служби, які працювали на місці інциденту.

      За інформацією видання DW, причиною вибуху міг стати витік газу. Напередодні в булочну, де і прогримів вибух, приїжджали пожежники через підозри про витік газу.

       

      Теги: Новини Франції Вибух Надзвичайні ситуації Європа Газ
      Джерело: 24 Канал
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