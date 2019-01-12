Вибух у Парижі: постраждали 20 людей

Внаслідок ранкового вибуху в Парижі постраждали щонайменше 20 людей. З них 2 перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє Le Figaro.

24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Було відомо, що від вибуху постраждали люди, проте спершу їхня кількість була невідомою.

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Стан ще 7 постраждалих від вибуху оцінюють як важкий.

Серед постраждалих є і 3 рятувальників пожежної служби, які працювали на місці інциденту.

За інформацією видання DW, причиною вибуху міг стати витік газу. Напередодні в булочну, де і прогримів вибух, приїжджали пожежники через підозри про витік газу.

Today on Saturday January 12,there was a powerful explosion in one of the Bakeries in the center of #Paris,as a result of the explosion at least 20 people were wounded,seven of them are severe Wounded,Novorosinform. pic.twitter.com/imhr5oGu8J — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) 12 января 2019 г.

9 injured in Paris gas explosion... pic.twitter.com/p3ezCilJFd — News Breakouts (@NewsBreakouts) 12 января 2019 г.

Verletzte nach Explosion in Bäckerei im Zentrum von Paris https://t.co/jrZvzYRciF pic.twitter.com/otqzjn5Obx — WELT (@welt) 12 января 2019 г.