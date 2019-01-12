Вибух у Парижі: постраждали 20 людей
Внаслідок ранкового вибуху в Парижі постраждали щонайменше 20 людей. З них 2 перебувають у критичному стані.
Про це повідомляє Le Figaro.
24 канал повідомляв, що вранці 12 січня на вулиці Тревіз у центрі Парижа прогримів сильний вибух у булочній. Було відомо, що від вибуху постраждали люди, проте спершу їхня кількість була невідомою.
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Стан ще 7 постраждалих від вибуху оцінюють як важкий.
Серед постраждалих є і 3 рятувальників пожежної служби, які працювали на місці інциденту.
За інформацією видання DW, причиною вибуху міг стати витік газу. Напередодні в булочну, де і прогримів вибух, приїжджали пожежники через підозри про витік газу.
Джерело: 24 Канал
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