Взрыв в Париже: пострадали 20 человек

В результате утреннего взрыва в Париже пострадали по меньшей мере 20 человек. Из них 2 находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает Le Figaro.

24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. Было известно, что от взрыва пострадали люди, однако сначала их количество было неизвестно.

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Состояние еще 7 пострадавших от взрыва оценивают как тяжелое.

Среди пострадавших есть и 3 спасателей пожарной службы, которые работали на месте инцидента.

По информации издания DW, причиной взрыва могла стать утечка газа. Накануне в булочную, где и прогремел взрыв, приезжали пожарные из-за подозрения об утечке газа.

Today on Saturday January 12,there was a powerful explosion in one of the Bakeries in the center of #Paris,as a result of the explosion at least 20 people were wounded,seven of them are severe Wounded,Novorosinform. pic.twitter.com/imhr5oGu8J — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) 12 января 2019 г.

9 injured in Paris gas explosion... pic.twitter.com/p3ezCilJFd — News Breakouts (@NewsBreakouts) 12 января 2019 г.

Verletzte nach Explosion in Bäckerei im Zentrum von Paris https://t.co/jrZvzYRciF pic.twitter.com/otqzjn5Obx — WELT (@welt) 12 января 2019 г.