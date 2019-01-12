Взрыв в Париже: пострадали 20 человек
В результате утреннего взрыва в Париже пострадали по меньшей мере 20 человек. Из них 2 находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает Le Figaro.
24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. Было известно, что от взрыва пострадали люди, однако сначала их количество было неизвестно.
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Состояние еще 7 пострадавших от взрыва оценивают как тяжелое.
Среди пострадавших есть и 3 спасателей пожарной службы, которые работали на месте инцидента.
По информации издания DW, причиной взрыва могла стать утечка газа. Накануне в булочную, где и прогремел взрыв, приезжали пожарные из-за подозрения об утечке газа.