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      Взрыв в Париже: пострадали 20 человек

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      Взрыв в Париже сегодня 12 января 2019 - пострадали 20 человек
      В результате взрыва в Париже пострадали 20 человек / Фото из соцсетей

      В результате утреннего взрыва в Париже пострадали по меньшей мере 20 человек. Из них 2 находятся в критическом состоянии.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      24 канал сообщал, что утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в булочной. Было известно, что от взрыва пострадали люди, однако сначала их количество было неизвестно.

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      Состояние еще 7 пострадавших от взрыва оценивают как тяжелое.

      Среди пострадавших есть и 3 спасателей пожарной службы, которые работали на месте инцидента.

      По информации издания DW, причиной взрыва могла стать утечка газа. Накануне в булочную, где и прогремел взрыв, приезжали пожарные из-за подозрения об утечке газа.

       

      Теги: Новости Франции Взрыв Чрезвычайное происшествие Европа Газ
      Источник: 24 Канал
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