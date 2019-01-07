Взрыв в Магнитогорске: найденный под завалами младенец пришел в себя – фото

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в себя. У ребенка появился голос, что свидетельствует об отсутствии осложнений из-за вентиляции легких.

Десятимесячный Иван, которого российским спасателям удалось извлечь живым из-под завалов разрушенного в результате взрыва дома в Магнитогорске, пришел в сознание, передает ТАСС.

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Ребенок находится в отделении неотложной детской хирургии и травматологии московского Научно-исследовательского института.

Сейчас мальчик активно реагирует, общается с мамой,

– рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она добавила, что у малыша появился голос, а это значит, что осложнений в связи с длительным нахождением на искусственной вентиляции легких нет.



Спасенный в Магнитогорске мальчик пришел в себя

"Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи пока сохраняются. Но вместе с тем мама тоже заметила улучшение состояния ребенка, это ее, естественно, очень радует. В целом она настроена оптимистично", – отметила Скворцова.

В то же время в больнице отметили, что реабилитация у ребенка займет достаточно длительное время, поскольку мальчик имел тяжелые травмы, в частности, – обморожения и перелом ноги.

"В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как такой небольшой подарок отца к Рождеству. Он был абсолютно разбалансирован, он сам не мог дышать, у него плохо работали почки, он не мог есть... Сегодня он реагирует на окружающих, он начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем еще достаточно много. Не один месяц уйдет для того, чтобы он "встал на ноги" и поправился", – пояснили медики.

Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. Российские спасатели завершили операцию аж 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел. Живого десятимесячного ребенка нашли под завалами 1 января. Мальчик пролежал там больше суток.