В России мощный взрыв газа разрушил подъезд жилого дома: есть погибшие

В городе Магнитогорск в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Взрыв, по предварительным данным, произошел в 6:00 по местному времени.

Об этом сообщило издание "Медуза".

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В пресс-службе губернатора Челябинской области рассказали, что сейчас обнаружены тела трех погибших: двое взрослых и один ребенок. Всего под завалами обнаружили 16 человек.

В то же время в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.