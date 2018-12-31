У Росії потужний вибух газу зруйнував під'їзд житлового будинку: є загиблі
У місті Магнітогорськ у Росії внаслідок вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, 164. Вибух, за попередніми даними, стався о 6:00 за місцевим часом.
Про це повідомило видання "Медуза".
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У прес-службі губернатора Челябінської області розповіли, що наразі виявлено тіла трьох загиблих: двоє дорослих і одна дитина. Всього під завалами виявили 16 осіб.
Водночас в МНС повідомляють, що в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.
За фактом події порушено кримінальну справу.
Джерело: 24 Канал
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