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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Росії потужний вибух газу зруйнував під'їзд житлового будинку: є загиблі

      503 Читать новость на русском
      Сильний вибух пошкодив 48 квартир
      Сильний вибух пошкодив 48 квартир / РИА

      У місті Магнітогорськ у Росії внаслідок вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, 164. Вибух, за попередніми даними, стався о 6:00 за місцевим часом.

      Про це повідомило видання "Медуза".

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      У прес-службі губернатора Челябінської області розповіли, що наразі виявлено тіла трьох загиблих: двоє дорослих і одна дитина. Всього під завалами виявили 16 осіб.

      Водночас в МНС повідомляють, що в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.

      За фактом події порушено кримінальну справу.

      Теги: Новини Росії Жертви Вибух
      Джерело: 24 Канал
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