У Росії потужний вибух газу зруйнував під'їзд житлового будинку: є загиблі

У місті Магнітогорськ у Росії внаслідок вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку за адресою проспект Карла Маркса, 164. Вибух, за попередніми даними, стався о 6:00 за місцевим часом.

Про це повідомило видання "Медуза".

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У прес-службі губернатора Челябінської області розповіли, що наразі виявлено тіла трьох загиблих: двоє дорослих і одна дитина. Всього під завалами виявили 16 осіб.

Водночас в МНС повідомляють, що в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.

За фактом події порушено кримінальну справу.