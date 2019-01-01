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      В Магнитогорске под завалами дома нашли младенца: видео спасения

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      В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили младенца
      В Магнитогорске из-под завалов дома вытащили младенца / Фото из открытых источников

      В российском Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение многоэтажного дома из-за взрыва газа, из-под завалов вытащили живого десятимесячного ребенка.

      Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Telegram-канале.

      Читайте также: Взрыв в доме в Магнитогорске: среди жертв может быть украинка

      Младенец пролежал под завалами многоэтажки целые сутки.

      11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан,
      – написал Дубровский.

      Сейчас врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.

      Известно, что малыша зовут Иван Фокин. Его родители также выжили. По словам тети малыша, мама вместе со старшим трехлетним ребенком выбралась из-под завалов, но младшего сына найти не смогла.

       

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. В связи с инцидентом на место происшествия приехал президент России Владимир Путин. В результате обрушения подъезда погибли по меньшей мере 8 человек. Судьба еще нескольких десятков жителей разрушенного дома пока неизвестна.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости России Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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