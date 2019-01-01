У Магнітогорську під завалами будинку знайшли немовля: відео порятунку

У російському Магнітогорську, де 31 грудня 2018 року сталося обвалення багатоповерхового будинку через вибух газу, з-під завалів витягнули живу десятимісячну дитину.

Про це повідомив губернатор Челябінської області Борис Дубровський у Telegram-каналі.

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Немовля пролежало під завалами багатоповерхівки цілу добу.

11-місячна дитина знайдена живою під завалами! Готується реанімація. Рятувальники почули плач. Дитину врятувало те, що вона була в ліжечку і тепло закутана,

– написав Дубровський.

Наразі лікарі оцінюють стан малюка як важкий.

Відомо, що малюка звуть Іван Фокін. Його батьки також вижили. За словами тітки малюка, мама разом зі старшою трирічною дитиною вибралася з-під завалів, але молодшого сина знайти не змогла.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. У звязку з інцидентом на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін. Внаслідок обвалення під'їзду загинули щонайменше 8 осіб. Доля ще кількох десятків мешканців зруйнованого будинку наразі невідома.