Вибух у будинку в Магнітогорську: серед жертв може бути українка

Внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Магнітогорську могла постраждати, а бо навіть загинути українка. Наразі з жінкою взагалі немає зв’язку.

Про це свідчать списки жителів, які опублікували російські ЗМІ, передає "Обозреватель".

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Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає звязку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.



Вибух у багатоповерхівці у Магнітогорську: під завалами могла опинитися українка

Наразі рятувально-пошукові роботи на місці інциденту. Щоправда, медики не вірять, що хтось із зниклих ще може бути живим.

Перелік інших жителів будинку, з яким зараз немає зв’язку:

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. У звязку з інцидентом губернатор Челябінської області Борис Дубровський запровадив режим надзвичайної ситуації на території. Крім того, на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін.