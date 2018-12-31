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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вибух у будинку в Магнітогорську: серед жертв може бути українка

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      Внаслідок вибуху у житловому будинку у Магнітогорську під завалами могла опинитися українка
      Внаслідок вибуху у житловому будинку у Магнітогорську під завалами могла опинитися українка / Соцмережі

      Внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Магнітогорську могла постраждати, а бо навіть загинути українка. Наразі з жінкою взагалі немає зв’язку.

      Про це свідчать списки жителів, які опублікували російські ЗМІ, передає "Обозреватель".

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      Так, у списку з 35 жителів, з якими зараз немає звязку, фігурує ім’я уродженки Шепетівки, що на Хмельниччині, Тетяни Антипової. Також відомо, що жінка народилася 29 серпня 1986 року.

      Тетяна Антипова, Шепетівка, Хмельниччина, Магнітогорськ, вибух, Росія
      Вибух у багатоповерхівці у Магнітогорську: під завалами могла опинитися українка 

      Наразі рятувально-пошукові роботи на місці інциденту. Щоправда, медики не вірять, що хтось із зниклих ще може бути живим.

      Перелік інших жителів будинку, з яким зараз немає зв’язку:

      Магнітогорськ, вибух, жертви, зниклі безвісти, Росія

      Магнітогорськ, вибух, жертви, зниклі безвісти, Росія

      Магнітогорськ, вибух, жертви, зниклі безвісти, Росія

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. У звязку з інцидентом губернатор Челябінської області Борис Дубровський запровадив режим надзвичайної ситуації на території. Крім того, на місце події приїхав президент Росії Володимир Путін.

      Теги: Новини України Новини Росії Вибух Жертви Новини Хмельницького
      Джерело: 24 Канал
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