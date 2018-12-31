20:07
31 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Взрыв в доме в Магнитогорске: среди жертв может быть украинка

      192 Читати новину українською
      В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске под завалами могла оказаться украинка
      В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске под завалами могла оказаться украинка / Соцсети

      В результате взрыва в многоэтажке в Магнитогорске могла пострадать или даже погибнуть украинка. Сейчас с женщиной вообще нет связи.

      Об этом свидетельствуют списки жителей, которые опубликовали российские СМИ, передает "Обозреватель".

      Читайте также: Взрыв в многоэтажке в российском Магнитогорске: появились фото и видео

      Так, в списке из 35 жителей, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, что на Хмельнитчине, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.

      Тетяна Антипова, Шепетівка, Хмельниччина, Магнітогорськ, вибух, Росія
      Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске: под завалами могла оказаться украинка

      Сейчас спасательно-поисковые работы на месте инцидента. Правда, медики не верят, что кто-то из пропавших еще может быть живым.

      Перечень других жителей дома, с которым сейчас нет связи:

      Магнітогорськ, вибух, жертви, зниклі безвісти, Росія

      Магнітогорськ, вибух, жертви, зниклі безвісти, Росія

      Магнітогорськ, вибух, жертви, зниклі безвісти, Росія

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. В связи с инцидентом губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории. Кроме того, на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.

      Теги: Новости Украины Новости Хмельницкого Жертвы Взрыв Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья
      сегодня , 19:19 Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья
      78
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют
      сегодня , 18:04 Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют
      Яніна Ткачук 2507
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      сегодня , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 106
      Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      сегодня , 17:00 Цинічні змови та невиконані обіцянки Порошенка: чому виборча програма президента тріщить по швах
      Сергій Лещенко 164
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Всегда знал, что у меня украинская фамилия - Стив Возняк провел лекцию в Киеве
       1 октября 2017 , 00:30
      "Неравнодушные, показали зубы!", – дети пострадавшего поблагодарили активистов за погром киосков
       27 мая , 23:05
      Как выглядит самый крутой автосалон в мире: Видео
       27 июля , 09:46
      Вратарь сборной Украины: Бывший тренер требовал от меня минимум 5 км за матч
       18 октября , 14:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук