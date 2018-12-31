Взрыв в доме в Магнитогорске: среди жертв может быть украинка

В результате взрыва в многоэтажке в Магнитогорске могла пострадать или даже погибнуть украинка. Сейчас с женщиной вообще нет связи.

Об этом свидетельствуют списки жителей, которые опубликовали российские СМИ, передает "Обозреватель".

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Так, в списке из 35 жителей, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, что на Хмельнитчине, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.



Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске: под завалами могла оказаться украинка

Сейчас спасательно-поисковые работы на месте инцидента. Правда, медики не верят, что кто-то из пропавших еще может быть живым.

Перечень других жителей дома, с которым сейчас нет связи:

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. В связи с инцидентом губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории. Кроме того, на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.