Взрыв в многоэтажке в российском Магнитогорске: появились фото и видео
Число погибших в результате обвала подъезда жилого дома от взрыва газа в Магнитогорске возросло до четырех человек. Еще несколько десятков человек остаются под завалами.
Об этом со ссылкой на местных российских чиновников сообщает ТАСС.
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Ранее 24 канал сообщал, что в городе Магнитогорск в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома и погибли три человека – двое взрослых и один ребенок. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.
Как рассказал Челябинский губернатор Борис Дубровский, в доме было прописано 111 человек, еще девять арендовали жилье.
Известна судьба 52 человек. Из них четыре погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей, госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь,
– отметил он.
Пока неизвестной остается судьба 68 жильцов дома, и они могут находиться под завалами.
В сети уже появляются фото и видео трагедии. В частности, одно из местных изданий обнародовало момент взрыва, зафиксированый камерами наблюдения со склада, расположенного на первом этаже здания.
Последствия взрыва в Магнитогорске
В Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился целый подъезд
В российском Магнитогорске обрушился подъезд
Смотрите видео момента взрыва в Магнитогорске: