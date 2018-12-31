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      Взрыв в многоэтажке в российском Магнитогорске: появились фото и видео

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      В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли четыре человека
      В результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске погибли четыре человека

      Число погибших в результате обвала подъезда жилого дома от взрыва газа в Магнитогорске возросло до четырех человек. Еще несколько десятков человек остаются под завалами.

      Об этом со ссылкой на местных российских чиновников сообщает ТАСС.

      Читайте также: В одной из воинских частей Украины произошел взрыв: 20–летний солдат в тяжелом состоянии

      Ранее 24 канал сообщал, что в городе Магнитогорск в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома и погибли три человека – двое взрослых и один ребенок. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.

      Как рассказал Челябинский губернатор Борис Дубровский, в доме было прописано 111 человек, еще девять арендовали жилье.

      Известна судьба 52 человек. Из них четыре погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей, госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь,
      – отметил он.

      Пока неизвестной остается судьба 68 жильцов дома, и они могут находиться под завалами.

      В сети уже появляются фото и видео трагедии. В частности, одно из местных изданий обнародовало момент взрыва, зафиксированый камерами наблюдения со склада, расположенного на первом этаже здания.

      Последствия взрыва в Магнитогорске


      В Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился целый подъезд


      В российском Магнитогорске обрушился подъезд

      Смотрите видео момента взрыва в Магнитогорске:

       

       

      Источник: 24 Канал
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