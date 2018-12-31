Вибух у багатоповерхівці в російському Магнітогорську: з'явились фото та відео

Кількість загиблих внаслідок обвалу під'їзду житлового будинку від вибуху газу у Магнітогорську зросла до чотирьох осіб. Ще кілька десятків осіб залишаються під завалами.

Про це з посиланням на місцевих російських чиновників повідомляє ТАСС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у місті Магнітогорськ у Росії внаслідок вибух газу обвалився під'їзд житлового будинку і загинули троє осіб - двоє дорослих і одна дитина. Всього у десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб.

Як розповів Челябінський губернатор Борис Дубровський, в будинку було прописано 111 осіб, ще дев'ятеро орендували житло.

Відома доля 52 осіб. З них чотири загинуло, 16 евакуйовано, в тому числі семеро дітей, госпіталізовано чотири людини, в тому числі двоє дітей, 28 осіб вийшли на зв'язок,

– зазначив він.

Поки невідомою залишається доля 68 мешканців будинку, і вони можуть перебувати під завалами.

У мережі вже з'являються фото та відео трагедії. Зокрема, одне з місцевих видань оприлюднило момент вибуху, який зафіксували камери спостереження зі складу, розташованого на першому поверсі будівлі.



Наслідки вибуху в Магнітогорську



У Магнітогорську внаслідок вибуху газу зруйнувався цілий під'їзд



У російському Магнітогорську обвалився під'їзд

Дивіться відео моменту вибуху в Магнітогорську: