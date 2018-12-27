В одній з військових частин України стався вибух: 20-річний солдат у важкому стані
В одній із військових частин, підпорядкованих оперативному командуванню "Південь" стався розрив котла в котельні, в результаті чого один військовий отримав опіки та численні травми.
Про це повідомляє прес-служба командування "Південь" у Facebook.
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У результаті розриву котла 20-річний солдат строкової служби отримав опіки й чисельні травми. Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу,
– йдеться у повідомленні.
Про інцидент уже повідомили батьків строковика. Лікарі характеризують стан хлопця лікарі як тяжкий. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону.
За даним фактом порушено кримінальне впровадження, проводяться слідчі дії.