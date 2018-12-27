В одной из воинских частей Украины произошел взрыв: 20-летний солдат в тяжелом состоянии

В одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию "Юг", произошел разрыв котла в котельной, в результате чего один военный получил ожоги и многочисленные травмы.

Об этом сообщает пресс-служба командования "Юг" в Facebook.

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В результате разрыва котла 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Военнослужащий немедленно был госпитализирован, ему оказана неотложная медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

Об инциденте уже сообщили родителям срочника. Врачи характеризуют состояние парня врачи как тяжелое. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

По данному факту возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.