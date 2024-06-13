Это свидетельствует о возможной подготовке врага к новому ракетному обстрелу нашего государства. 24 Канал призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ваших областях в случае объявления, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба по вражеским целям в небе.

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В небо взлетели Ту-22М3 и Ту-95МС

Воздушные силы в 23:30 13 июня сообщили, что в небо взлетели российские самолеты Ту-22М3. Эти самолеты являются носителями ракеты Х-22, которой оккупанты часто бьют по Украине.

Внимание! В районе Тамбова отмечается взлет 4 Ту-22М3! Курс юго-восточный,

– написали военные.

Через 2 минуты Воздушные силы также рассказали, что заметили взлет других российских военных воздушных судов. Говорится о самолетах Ту-95МС.

"Плюс отмечается вылет пяти бортов Ту-95МС из Оленегорска", – сказали военные.

Последние воздушные суда являются носителями ракет типа Х-101 / Х-555. В мониторинговом телеграм-канале monitor отметили, что, в случае боевого вылета, вхождения Ту-95МС в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

"Соответственно запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30", – написали в канале.

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