В результате боевой работы удалось уничтожить 29 воздушных целей. В частности, была ликвидирована 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".
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Как отработало ПВО
В ночь на 12 июня российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине. Для атаки они применяли ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.
Всего враг использовал 30 средств воздушного нападения:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (их выпускали из Саратовской области, России);
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (был запуск из воздушного пространства Тамбовской области, России);
- 24 ударных БпЛА типа "Шахед" (их выпускали из Ейска и Приморско-Ахтарска, Россия).
К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении командующего Воздушных сил.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
В Воздушных силах сообщили, что боевая работа проводилась в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.