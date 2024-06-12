О последствиях атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

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В то же время, по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждения ряда объектов в двух районах области.

В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте,

– говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего – более 105 человек и 30 единиц техники.

Есть раненый

Кравченко также сообщил, что в результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте – от госпитализации он отказался.

Атака на Киевскую область

Этой ночью враг атаковал регион ракетами и БпЛА. Тревога продолжалась почти 2 часа. В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.

Удар врага по столице был комбинированный, с применением разного типа вооружения.