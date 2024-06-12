Про наслідки атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

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Водночас, станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в двох районах області.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті,

– іжеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього – понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Пожежа унаслідок падіння уламків / Фото ДСНС

Є поранений

Кравченко також повідомив, що внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Постраждалому надали медичну допомогу на місці – від госпіталізації він відмовився.

Атака на Київщину

Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже 2 години. В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Удар ворога по столиці був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння.