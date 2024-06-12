Про головні події дня, ситуацію на полі бою, наслідки обстрілів – у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Крилаті ракети, ударні БпЛА і, попередньо, балістика: перший звіт КМВА про атаку на Київ
Чим атакував ворог столицю
В КМВА повідомили, що удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Практично одночасно з ракетами на столицю рухалися ворожі ударні БПлА.
Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.
Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.
Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.
В Одесі лунав вибух
Одеська область, ймовірно, зазнала атаки балістичною зброєю. Про звук гучного вибуху повідомляли місцеві мешканці.
Київ перебував під атакою
Частина "Шахедів", які запустила Росія цієї ночі, долетіли до Київської області. Туди спрямували вороги й свої крилаті ракети з літаків Ту-95. Київська область відбивалася від комбінованої атаки.
Нідерланди анонсували допомогу Україні
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував передачу нової допомоги Україні. Мовиться про три пускові установки та радіолокаційні системи до ЗРК Patriot.
Окрім установок і РЛС для Patriot, Нідерланди також виділили гроші за закупівлю безпілотників для України.
В Росії злетіли Ту-95
Моніторингові канали повідомили про ймовірний зліт Ту-95МС ворога близько півночі. Мовилося про 3 – 4 борти.
Перші ракети зайшли у наше небо через Сумську область.