Усе почалося традиційно з пусків "Шахедів", потім стало відомо про зліт Ту-95, які є носіями крилатих ракет Х-101. А потім ще була інформація й про застосування балістики, щоправда, поки непідтверджена.

Докладно про нічну атаку Ту-95МС випустили крилаті ракети: куди вони летіли

Перший звіт від КМВА щодо нічної атаки ворога на Київ

Яке повідомили у КМВА невдовзі після скасування повітряної тривоги у Київській області, удар ворога по столиці був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Це були:

Крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.

Практично одночасно з ракетами також із півдня рухалися ударні БпЛА.

За попередніми даними, противник випустив по столиці ще й балістику.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були знищені.

У столиці, попередньо, без постраждалих та руйнувань.

Коротко про попередні атаки на Київ