Повітряна тривога, як завжди й відбувається під час масованих та комбінованих атак ворога, охопила всю територію України. Трохи раніше російські військові застосували проти нас і дрони-камікадзе типу "Шахед".

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Масована атака Росії на Україну вночі 12 червня: що відбуваєтсья

03:49, 12 червня Ракети на Кіровоградщині, рухаються по річищу Дніпра на південь! – ПС. Монітори ж пишуть, що ракети потрохи змінюють курс у бік Вінниччини.

03:37, 12 червня Ракети зараз летять через Черкаську область.

03:32, 12 червня Друга група ракет на Сумщині, курс південно-західний!

03:28, 12 червня Ракети із Сумщини летять на Полтавщину, у напрямку Миргорода.

03:27, 12 червня Повітряна тривога в усій Україні.

03:24, 12 червня Перші ракети зайшли у наше небо через Сумську область.

03:17, 12 червня Ракетна небезпека. Імовірні пуски крилатих ракет з літаків ТУ-95МС! – Повітряні сили.

02:01, 12 червня У цей час триває атака "Шахедами". Повітряна тривога станом на 2 ночі у більшості областей, від Харківської до Вінницької, від Сумської до Херсонської.

01:01, 12 червня Виліт стратегічних бомбардувальників, пишуть монітори, підтвердився (хоча повідомлення від Повітряних сил поки що не було).



Якщо виліт бойовий, орієнтовний вихід на рубежі пусків – 2 або 3 години ночі. Отже, у наш простір вони увійдуть між 3 та 4 ранку.

00:01, 12 червня Про ймовірний зліт Ту-95МС ворога повідомили моніторингові спільноти. Мовилося про 3 – 4 борти, які почали рух у бік пускових рубежів.

У червні Росія вже атакувала Україну крилатими ракетами

1 червня 2024 року з кількох бортів Ту-95 ворог запустив 35 крилатих ракет Х-101, 30 із них знешкодила ППО. Тієї ночі проти нас застосували 53 ракети різних типів.

2024 року з кількох бортів Ту-95 ворог запустив 35 крилатих ракет Х-101, 30 із них знешкодила ППО. Тієї ночі проти нас застосували 53 ракети різних типів. А 7 червня Росія атакувала Україну 5 крилатими ракетами та 53 "Шахедами". Усі ракети вдалося знешкодити силам Протиповітряної оборони. Також вони усунули загрозу від 48 дронів-камікадзе.

Унаслідок повітряних атак ворога в Україні склалася складна ситуація в енергетиці, діють графіки стабілізаційних відключень світла. Тож звернімо увагу, що українцям потрібно економити електроенергію, особливо у пікові години – з 17 до 23. І якомога менше використовувати потужні електроприлади, а в зазначені години, якщо це можливо, не використовувати їх узагалі.