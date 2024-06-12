Повітряна тривога, як завжди й відбувається під час масованих та комбінованих атак ворога, охопила всю територію України. Трохи раніше російські військові застосували проти нас і дрони-камікадзе типу "Шахед".
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Масована атака Росії на Україну вночі 12 червня: що відбуваєтсья
Ракети на Кіровоградщині, рухаються по річищу Дніпра на південь! – ПС. Монітори ж пишуть, що ракети потрохи змінюють курс у бік Вінниччини.
Ракети зараз летять через Черкаську область.
Друга група ракет на Сумщині, курс південно-західний!
Ракети із Сумщини летять на Полтавщину, у напрямку Миргорода.
Повітряна тривога в усій Україні.
Перші ракети зайшли у наше небо через Сумську область.
Ракетна небезпека. Імовірні пуски крилатих ракет з літаків ТУ-95МС! – Повітряні сили.
У цей час триває атака "Шахедами". Повітряна тривога станом на 2 ночі у більшості областей, від Харківської до Вінницької, від Сумської до Херсонської.
Виліт стратегічних бомбардувальників, пишуть монітори, підтвердився (хоча повідомлення від Повітряних сил поки що не було).
Якщо виліт бойовий, орієнтовний вихід на рубежі пусків – 2 або 3 години ночі. Отже, у наш простір вони увійдуть між 3 та 4 ранку.
Про ймовірний зліт Ту-95МС ворога повідомили моніторингові спільноти. Мовилося про 3 – 4 борти, які почали рух у бік пускових рубежів.
У червні Росія вже атакувала Україну крилатими ракетами
- 1 червня 2024 року з кількох бортів Ту-95 ворог запустив 35 крилатих ракет Х-101, 30 із них знешкодила ППО. Тієї ночі проти нас застосували 53 ракети різних типів.
- А 7 червня Росія атакувала Україну 5 крилатими ракетами та 53 "Шахедами". Усі ракети вдалося знешкодити силам Протиповітряної оборони. Також вони усунули загрозу від 48 дронів-камікадзе.
Унаслідок повітряних атак ворога в Україні склалася складна ситуація в енергетиці, діють графіки стабілізаційних відключень світла. Тож звернімо увагу, що українцям потрібно економити електроенергію, особливо у пікові години – з 17 до 23. І якомога менше використовувати потужні електроприлади, а в зазначені години, якщо це можливо, не використовувати їх узагалі.