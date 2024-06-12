Воздушная тревога, как всегда и происходит во время массированных и комбинированных атак врага, охватила всю территорию Украины. Чуть раньше российские военные применили против нас и дроны-камикадзе типа "Шахед".
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Массированная атака России на Украину ночью 12 июня: что происходит
Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг! – УС. Мониторы же пишут, что ракеты понемногу меняют курс в сторону Винницкой области.
Ракеты сейчас летят через Черкасскую область.
Вторая группа ракет на Сумщине, курс юго-западный!
Ракеты из Сумщины летят на Полтавщину, в направлении Миргорода.
Воздушная тревога по всей Украине.
Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область.
Ракетная опасность. Вероятные пуски крылатых ракет с самолетов ТУ-95МС! – Воздушные силы.
В это время продолжается атака "Шахедами". Воздушная тревога по состоянию на 2 ночи в большинстве областей, от Харьковской до Винницкой, от Сумской до Херсонской.
Вылет стратегических бомбардировщиков, пишут мониторы, подтвердился (хотя сообщения от Воздушных сил пока не было).
Если вылет боевой, ориентировочный выход на рубежи пусков – 2 или 3 часа ночи. Следовательно, в наше пространство они войдут между 3 и 4 утра.
О возможном взлете Ту-95МС врага сообщили мониторинговые сообщества. Речь шла о 3 – 4 бортах, которые начали движение в сторону пусковых рубежей.
В июне Россия уже атаковала Украину крылатыми ракетами
- 1 июня в 2024 году с нескольких бортов Ту-95 враг запустил с нескольких бортов Ту-95 35 крылатых ракет Х-101, 30 из них обезвредила ПВО. В ту ночь против нас применили 53 ракеты различных типов.
- А 7 июня Россия атаковала Украину 5 крылатыми ракетами и 53 "Шахедами". Все ракеты удалось обезвредить силам противовоздушной обороны. Также они устранили угрозу от 48 дронов-камикадзе.
Вследствие воздушных атак врага в Украине сложилась сложная ситуация в энергетике, действуют графики стабилизационных отключений света. Поэтому обратим внимание, что украинцам нужно экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 17 до 23. И как можно меньше использовать мощные электроприборы, а в указанные часы, если это возможно, не использовать их вообще.