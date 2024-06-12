Воздушная тревога, как всегда и происходит во время массированных и комбинированных атак врага, охватила всю территорию Украины. Чуть раньше российские военные применили против нас и дроны-камикадзе типа "Шахед".

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Массированная атака России на Украину ночью 12 июня: что происходит

03:49, 12 июня Ракеты на Кировоградщине, движутся по руслу Днепра на юг! – УС. Мониторы же пишут, что ракеты понемногу меняют курс в сторону Винницкой области.

03:37, 12 июня Ракеты сейчас летят через Черкасскую область.

03:32, 12 июня Вторая группа ракет на Сумщине, курс юго-западный!

03:28, 12 июня Ракеты из Сумщины летят на Полтавщину, в направлении Миргорода.

03:27, 12 июня Воздушная тревога по всей Украине.

03:24, 12 июня Первые ракеты зашли в наше небо через Сумскую область.

03:17, 12 июня Ракетная опасность. Вероятные пуски крылатых ракет с самолетов ТУ-95МС! – Воздушные силы.

02:01, 12 июня В это время продолжается атака "Шахедами". Воздушная тревога по состоянию на 2 ночи в большинстве областей, от Харьковской до Винницкой, от Сумской до Херсонской.

01:01, 12 июня Вылет стратегических бомбардировщиков, пишут мониторы, подтвердился (хотя сообщения от Воздушных сил пока не было).



Если вылет боевой, ориентировочный выход на рубежи пусков – 2 или 3 часа ночи. Следовательно, в наше пространство они войдут между 3 и 4 утра.

00:01, 12 июня О возможном взлете Ту-95МС врага сообщили мониторинговые сообщества. Речь шла о 3 – 4 бортах, которые начали движение в сторону пусковых рубежей.

В июне Россия уже атаковала Украину крылатыми ракетами

1 июня в 2024 году с нескольких бортов Ту-95 враг запустил с нескольких бортов Ту-95 35 крылатых ракет Х-101, 30 из них обезвредила ПВО. В ту ночь против нас применили 53 ракеты различных типов.

в 2024 году с нескольких бортов Ту-95 враг запустил с нескольких бортов Ту-95 35 крылатых ракет Х-101, 30 из них обезвредила ПВО. В ту ночь против нас применили 53 ракеты различных типов. А 7 июня Россия атаковала Украину 5 крылатыми ракетами и 53 "Шахедами". Все ракеты удалось обезвредить силам противовоздушной обороны. Также они устранили угрозу от 48 дронов-камикадзе.

Вследствие воздушных атак врага в Украине сложилась сложная ситуация в энергетике, действуют графики стабилизационных отключений света. Поэтому обратим внимание, что украинцам нужно экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 17 до 23. И как можно меньше использовать мощные электроприборы, а в указанные часы, если это возможно, не использовать их вообще.