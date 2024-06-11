Прежде всего опасность касалась жителей востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Группа "Шахедов" на востоке Днепропетровской области, движется в сторону Харьковской.
Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов", движущейся с Херсонской области на Николаевскую, курсом на северо-запад.
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога в Украине в ночь с 11 на 12 июня / Скриншот 24 Канала
Несколько групп вражеских ударных БПЛА из Запорожской в Днепропетровскую область, курсом на Днепр, Павлоград!
Воздушные силы предупредили, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза применения ударных БПЛА!