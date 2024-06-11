Передусім небезпека стосувалася жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Група "Шахедів" на сході Дніпропетровщини, рухається у бік Харківщини.
Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів", що рухається із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога в Україні в ніч з 11 на 12 червня / Скриншот 24 Каналу
Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!
Повітряні сили попередили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза застосування ударних БпЛА!