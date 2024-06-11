Передусім небезпека стосувалася жителів сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Цікаво Вночі "Шахед" залітав в повітряний простір Молдови: міноборони країни перевіряє дані

Що відомо про повітряну тривогу

00:35, 12 червня

Група "Шахедів" на сході Дніпропетровщини, рухається у бік Харківщини.

00:30, 12 червня

Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів", що рухається із Херсонщини на Миколаївщину, курсом на північний захід.

23:54, 11 червня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога в Україні в ніч з 11 на 12 червня / Скриншот 24 Каналу

23:38, 11 червня

Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!

23:35, 11 червня

Повітряні сили попередили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях – загроза застосування ударних БпЛА!