Про це пише видання NewsMaker. Подробиці про те, що заявили в молдавському МО, читайте в далі в матеріалі.
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Проліт російського "Шахеда" біля Тирасполя
У виданні зазначили, що служба спостереження за повітряним простором України повідомила Міноборони Молдови, що вночі 7 червня безпілотник типу "Шахед" міг порушити повітряний простір країни в районі міста Тирасполь.
У Міноборони Молдови заявили, що перевіряють цю інформацію. Там уточнили, що відповідно до даних української сторони, інцидент стався о 01:42 ночі.
Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію та визначає точну траєкторію руху безпілотника,
– заявили у Національній армії.
Росія в ніч на 7 червня атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: скільки цілей збили
- Сили протиповітряної оборони вночі проти 7 червня збили усі крилаті ракети та значну частину ударних дронів. Мовиться про 5 ракет та 48 "Шахедів". Ворог завдавав ударів із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – Росія та мис Чауда – Крим. Ракети летіли з Саратовської області. Їх запускали стратегічні бомбардувальники Т-95.
- Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській і Хмельницькій областях. На Миколаївщині знищили 2 ворожих БпЛА, на Дніпропетровщині та Херсонщині – по 3 "Шахеди".