Про це пише видання NewsMaker. Подробиці про те, що заявили в молдавському МО, читайте в далі в матеріалі.

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Проліт російського "Шахеда" біля Тирасполя

У виданні зазначили, що служба спостереження за повітряним простором України повідомила Міноборони Молдови, що вночі 7 червня безпілотник типу "Шахед" міг порушити повітряний простір країни в районі міста Тирасполь.

У Міноборони Молдови заявили, що перевіряють цю інформацію. Там уточнили, що відповідно до даних української сторони, інцидент стався о 01:42 ночі.

Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію та визначає точну траєкторію руху безпілотника,

– заявили у Національній армії.

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