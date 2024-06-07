Враг запустил по Украине 5 крылатых ракет и 53 “Шахеды”. В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых целей.

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Сколько целей удалось сбить

Силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня сбили все крылатые ракеты и значительную часть ударных дронов. Говорится о 5 ракетах и 48 "Шахедах". Враг наносил удары из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск – Россия и мыс Чауда – Крым. Ракеты летели из Саратовской области. Их запускали стратегические бомбардировщики Т-95.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил,

– говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. На Николаевщине уничтожили 2 вражеских БпЛА, на Днепропетровщине и Херсонщине – по 3 "Шахеды".

Враг также атаковал 6 июня