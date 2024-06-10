Как сообщает мониторинговый канал, 10 июня утром "тушки" с аэродрома "Оленья" осуществляли тренировки. Видео с учений опубликовало министерство обороны России.

Смотрите также Украинский флаг установили на Белгородщине: Стерненко рассказал детали операции

На авиабазе "Оленья" стоят заряженные самолеты

Так, на этом видео засветились два Ту-95МС. Один из них снаряжен одной ракетой Х-101, а другой – двумя такими же крылатыми ракетами.

Российские "тушки" на "Оленья" / Фото t.me/the_first_online

Источник предполагает, что это, вероятно, те самые два из трех Ту-95МС, которые осуществляли зарядку на авибазе "Энгельс-2" ночью 8 июня. Снарядившись ракетами, самолеты передислоцировались на авиабазу "Оленья".

В следующей ракетной атаке именно эти бомбардировщики Ту-95МС будут делать пуски.

Общее количество бортов на "Оленье" и "Энгельсе-2" по состоянию на 10 июня составляет 15 единиц: на "Оленье" находятся 9 Ту-95МС, а на "Энгельсе-2" - 6 Ту-95МС.

Кроме того, на видео также заметно 2 борта Ту-22М3, которые снаряжены 2 крылатыми ракетами Х-22. Зарядка их ракетами происходила на авиабазе "Шайковка" 2 мая.

Справка: По данным The Military Balance, на конец 2022 года россияне имели в своем распоряжении 60 самолетов Ту-95МС. Впрочем, реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа существенно меньше. Речь об около 45 единицах Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ. По состоянию на 7 июня оккупанты поднимали в воздух максимум до 20 самолетов Ту-95МС.

Массированная атака на Украину: что известно