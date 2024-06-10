Как сообщает мониторинговый канал, 10 июня утром "тушки" с аэродрома "Оленья" осуществляли тренировки. Видео с учений опубликовало министерство обороны России.
Смотрите также Украинский флаг установили на Белгородщине: Стерненко рассказал детали операции
На авиабазе "Оленья" стоят заряженные самолеты
Так, на этом видео засветились два Ту-95МС. Один из них снаряжен одной ракетой Х-101, а другой – двумя такими же крылатыми ракетами.
Российские "тушки" на "Оленья" / Фото t.me/the_first_online
Источник предполагает, что это, вероятно, те самые два из трех Ту-95МС, которые осуществляли зарядку на авибазе "Энгельс-2" ночью 8 июня. Снарядившись ракетами, самолеты передислоцировались на авиабазу "Оленья".
В следующей ракетной атаке именно эти бомбардировщики Ту-95МС будут делать пуски.
Общее количество бортов на "Оленье" и "Энгельсе-2" по состоянию на 10 июня составляет 15 единиц: на "Оленье" находятся 9 Ту-95МС, а на "Энгельсе-2" - 6 Ту-95МС.
Кроме того, на видео также заметно 2 борта Ту-22М3, которые снаряжены 2 крылатыми ракетами Х-22. Зарядка их ракетами происходила на авиабазе "Шайковка" 2 мая.
Массированная атака на Украину: что известно
- У ночь на 7 июня Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами.
- В тот день враг запустил по Украине 5 крылатых ракет и 53 "Шахеды".
- Силы ПВО смогли сбить все ракеты. Их противник выпускал из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Саратовской области. Самолеты, которые участвовали в атаке, размещались на авиабазе "Оленья".
- Также украинские оборонцы сбили 48 "Шахедов", которые летели из районов Приморско-Ахтарска, Ейска, Курска и Чауды.
- Силы ПВО работали в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.