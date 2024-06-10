Первыми о "неприятном" инциденте сообщили пропагандисты. Они рассказали, что государственный флаг Украины неизвестный беспилотник установил на вышке сотовой связи в селе Безымено Белгородской области.

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"БНР хочет в Украину"

Общественный активист Сергей Стерненко отреагировал на событие. Волонтер пошутил, что местные жители Белгородской области якобы ждут освобождения и вообще желают присоединиться к Украине. Именно поэтому воины Wild Division 82 ОДШБр решили подбодрить их и установили в Безымено украинский флаг с помощью FPV-дрона.

С земли это (установление флага – 24 Канал) фиксировали порабощенные жители молодой республики, что устали быть под российской оккупацией,

– написал Стерненко.

На опубликованном видео можно увидеть, как дрон пролетает и устанавливает флаг на башню сотовой связи.

Заметим, что официальная власть Белгородской области не решилась рассказывать об этом случае. Губернатор Гладков сообщил якобы об атаке двух дронов на село Безымено, а вот об украинском флаге умолчал.

Где расположено Безымянное: смотрите на карте

Украинский флаг не впервые раздражает оккупантов