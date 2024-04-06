Экипаж БпЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ установил флаг Украины на оккупированной территории левобережья Херсонщины. Сделать это удалось с помощью беспилотников.

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Враг должен помнить

В пресс-службе бригады отметили, что враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также и наглядно.

Установка флага – это еще одно напоминание, что левый берег Днепра Херсонской области – это Украина.

Украинский флаг разместили два беспилотника Мавик-3 пилотами с позывными "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират".

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