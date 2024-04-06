Экипаж БпЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ установил флаг Украины на оккупированной территории левобережья Херсонщины. Сделать это удалось с помощью беспилотников.
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Враг должен помнить
В пресс-службе бригады отметили, что враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также и наглядно.
Установка флага – это еще одно напоминание, что левый берег Днепра Херсонской области – это Украина.
Украинский флаг разместили два беспилотника Мавик-3 пилотами с позывными "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират".
Наши бойцы установили украинский флаг на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
Возле Крынки россияне продолжают штурмовать пехотой
- Ситуация на левобережье Херсонщины, где Силы обороны удерживают плацдарм, сложная. Оккупанты не прекращают штурмовать пехотой без поддержки бронетехники. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Также Наталья Гуменюк отметила, что российские захватчики несут мощные потери.
- Спикер добавила, если говорить об общей ситуации вдоль линии фронта, то основной способ давления у агрессора – артиллерийские обстрелы и применение ударных дронов. По правому берегу непосредственно вдоль уреза воды все населенные пункты фактически под такой угрозой.
- Несмотря на значительные потери, Россия не оставляет попыток выбить наши подразделения.