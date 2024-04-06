О чем говорил президент во время речи 6 апреля – читайте в материале 24 Канала.

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Главное из речи Зеленского 6 апреля

Прежде всего президент выразил благодарность тем, кто работает после российских обстрелов и помогает людям: в Харькове, Запорожье, в Одесской, Херсонской, Николаевской, в Донецкой области и во всех приграничных общинах.

Все наши спасатели ГСЧС Украины, медицинские работники, полицейские, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы, наши волонтеры. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет нормальные жизни,

– сказал президент.

Он отметил, что прошлой ночью и сегодня днем Россия нанесла жестокие удары по Харькову почти из всего, что она

имеет: зенитные ракеты, потом "Шахеды", авиабомбы. Также враг нанес ракетные удары по Одесской области и Запорожью.

В частности в Запорожье пострадали и журналисты. Они были на месте и фиксировали последствия первого удара, когда прилетел второй.

До сих пор в реанимации корреспондент агентства "Укринформ" Ольга Звонарева, была также ранена корреспондентка ТСН Кира Овес. Я желаю им и всем другим пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы ответим России на каждый обстрел, на каждое проявление террора против наших людей и государства. Силы обороны и безопасности Украины работают над этим,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства персонально отметил людей, которые особенно проявили себя на днях, помогая сохранить жизнь после

российских ударов по Запорожью. Это:

спасатели Борис Сердюк, Дмитрий Бородатый, Александр Куленко,

полицейские Андрей Грачев и Михаил Малахов,

работники скорой Елена Кострюкова, Ярослав Бардаков и Елена Стариковская.

Также президент отметил героических работников Харькова:

спасатели Виталий Школа, Владимир Тишков, Максим Ашимхин и Максим Василега,

работники экстренки Маргарита Артеменко и Александр Берачный,

полицейские Руслан Османов и Роман Шаповалов,

Кроме этого, по словам президента, каждую неделю есть за что отмечать работников на Херсонщине:

Спасатели Артем Ковальчук и Дмитрий Пришко, Алексей Федько,

Сержанты полиции Сергей Трост и Богдан Кот.

Спасибо всем врачам, всем медицинским сестрам, братьям, всем волонтерам которые поддерживают медицину Херсонщины. А особенно за эту неделю заслуживают благодарности: Юрий Шашкин, Виктория Ганжа, Оксана Горбань. Спасибо, наша государственная устойчивость состоит из профессионализма и преданности делу именно таких людей по всей стране,

– добавил Владимир Зеленский.

Он отметил, что "мы сделаем все возможное невозможное, чтобы мир и в дальнейшем поддерживал Украину и действительно видел, какие героические наши люди".

Президент подчеркнул, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть и поблагодарил каждого, кто защищает нашу страну.