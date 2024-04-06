О чем говорил президент во время речи 6 апреля – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Самые тяжелые направления, мобилизация и главные угрозы: главное из интервью с Зеленским
Главное из речи Зеленского 6 апреля
Прежде всего президент выразил благодарность тем, кто работает после российских обстрелов и помогает людям: в Харькове, Запорожье, в Одесской, Херсонской, Николаевской, в Донецкой области и во всех приграничных общинах.
Все наши спасатели ГСЧС Украины, медицинские работники, полицейские, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы, наши волонтеры. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет нормальные жизни,
– сказал президент.
Он отметил, что прошлой ночью и сегодня днем Россия нанесла жестокие удары по Харькову почти из всего, что она
имеет: зенитные ракеты, потом "Шахеды", авиабомбы. Также враг нанес ракетные удары по Одесской области и Запорожью.
В частности в Запорожье пострадали и журналисты. Они были на месте и фиксировали последствия первого удара, когда прилетел второй.
До сих пор в реанимации корреспондент агентства "Укринформ" Ольга Звонарева, была также ранена корреспондентка ТСН Кира Овес. Я желаю им и всем другим пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы ответим России на каждый обстрел, на каждое проявление террора против наших людей и государства. Силы обороны и безопасности Украины работают над этим,
– подчеркнул Зеленский.
Также глава государства персонально отметил людей, которые особенно проявили себя на днях, помогая сохранить жизнь после
российских ударов по Запорожью. Это:
- спасатели Борис Сердюк, Дмитрий Бородатый, Александр Куленко,
- полицейские Андрей Грачев и Михаил Малахов,
- работники скорой Елена Кострюкова, Ярослав Бардаков и Елена Стариковская.
Также президент отметил героических работников Харькова:
- спасатели Виталий Школа, Владимир Тишков, Максим Ашимхин и Максим Василега,
- работники экстренки Маргарита Артеменко и Александр Берачный,
- полицейские Руслан Османов и Роман Шаповалов,
Кроме этого, по словам президента, каждую неделю есть за что отмечать работников на Херсонщине:
- Спасатели Артем Ковальчук и Дмитрий Пришко, Алексей Федько,
- Сержанты полиции Сергей Трост и Богдан Кот.
Спасибо всем врачам, всем медицинским сестрам, братьям, всем волонтерам которые поддерживают медицину Херсонщины. А особенно за эту неделю заслуживают благодарности: Юрий Шашкин, Виктория Ганжа, Оксана Горбань. Спасибо, наша государственная устойчивость состоит из профессионализма и преданности делу именно таких людей по всей стране,
– добавил Владимир Зеленский.
Он отметил, что "мы сделаем все возможное невозможное, чтобы мир и в дальнейшем поддерживал Украину и действительно видел, какие героические наши люди".
Президент подчеркнул, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть и поблагодарил каждого, кто защищает нашу страну.