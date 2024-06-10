Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что украинская авиация работала по территории России и в 2022 году. Информацию об ударе по складу боеприпасов на Белгородчине подтвердили СМИ.

К теме Авиабомбы с лазерным наведением: что известно о британских Paveway IV, которые может получить Украина

Детонация склада боеприпасов

Свитан отметил, что Генштаб подтверждал информацию об ударе по командному пункту. Однако на видео в сети четко слышны повторные детонации. Похоже, что задело и склад с боеприпасами, который ярко взрывался себе дальше.

Разлет снарядов мог быть 1,5 – 2 километра. Толпа российских недалеких людей стоит и ждет, чтобы снаряд прилетел и разорвал голову. Вот отношение. Нам ни в коем случае нельзя так делать. Это опасно для людей. При вторичной детонации огромные проблемы в радиусе 1,5 – 2 километра,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удары были еще в 2022 году

По его словам, удары по российской территории с самолетов происходили еще в феврале – марте 2022 года в начале вторжения. Тогда на малых высотах наши герои-летчики залетали на территорию России и уничтожали вражеские колонны на Брянщине, Курщине и Белгородчине.

"Тогда у нас были только советские боеприпасы, поэтому летчики очень сильно рисковали. Сейчас западным вооружением, планирующими авиабомбами, которые можно сбрасывать с малых высот. Очень хорошо они работают и на реактивной тяге могут лететь еще 20 километров с точки сброса", – подчеркнул военный эксперт.

В ожидании авиации

Как он отметил, с получением западных самолетов, ситуация еще больше улучшится. Похоже, Украина уже получит не только F-16, но и французские Mirage. Также будет наверняка и третий вид самолетов – шведский Grippen. Поэтому работа будет масштабироваться.

Ударов по российской территории будет еще больше. Работа продолжается. Наша авиация становится на крыло,

– подчеркнул Свитан.

Взрывы в России: последние новости