Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, этот БПЛА не совсем такой, как Cessna, которыми атаковали предприятия в Татарстане.

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"В этой атаке был использован подобный, не совсем такой, который мы видели в Татарстане, когда там наносились удары. Он похож по характеристикам, по размерам. Но насколько по состоянию на сейчас известно, это несколько иная модель, другой тип, который по внешним признакам довольно похож", – сказал он.

Россияне пытаются противодействовать

Александр Мусиенко отметил, что есть способы, как обходить вражеские системы ПВО, чтобы рассредоточить возможности запуска ракет или противодействия. Также есть возможности создания определенных ловушек на радарах, когда враг видит больше, не может сконцентрироваться, где же реальная цель.

Также то, что они легкие, что они фактически планируют, хотя их выдают звуки, их можно услышать и потом увидеть. Потому что скорость не столь велика, как у ракеты или как у реактивного самолета-истребителя,

– объяснил военный эксперт.

Но в то же время на радарах эти дроны мало заметны. Корпус изготавливают из таких материалов, которые хуже видно. В целом есть ряд факторов, которые влияют на то, что удается проводить такие атаки.

Оккупанты пытаются противодействовать таким атакам. Россияне перегруппировываются, думают, каким образом размещать РЭБы, где им перекрывать возможные зоны поражения. К счастью, пока враг не достиг в этом успехов.

Что известно об атаке на "Моздок"