Российские системы "ПВО" и РЭБ не помешали беспилотникам преодолеть впечатляющее расстояние.
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Беспилотники атаковали Северную Осетию
Об атаке дронов на территории Северной Осетии заявили в минобороны России.
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии,
– заявили россияне.
Впоследствии стало известно, что дронов было три – об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Россияне также сообщили, что целью беспилотников был военный аэродром Моздок. По открытым данным, там базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк.
Стоит отметить, что ранее дроны не атаковали Северную Осетию. Ожидаемо, россияне уже традиционно заявили, что жертв и разрушений в результате атаки якобы нет.
Где находится "Моздок": показываем на карте
Что находится на аэродроме "Моздок"
- По состоянию на 22 апреля 2024 года на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов разных типов.
- По данным Defense Express, такие данные важны сразу с нескольких ракурсов. По сообщениям Воздушных сил, российские войска в течение месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3.
- Сейчас в воздушно-космических силах врага только 30 бомбардировщиков Ту-22М3. Соответственно, российские военные только на одном аэродроме сосредоточили минимум пятую часть от флота этих самолетов.