Российские системы "ПВО" и РЭБ не помешали беспилотникам преодолеть впечатляющее расстояние.

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Беспилотники атаковали Северную Осетию

Об атаке дронов на территории Северной Осетии заявили в минобороны России.

ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии,

– заявили россияне.

Впоследствии стало известно, что дронов было три – об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Россияне также сообщили, что целью беспилотников был военный аэродром Моздок. По открытым данным, там базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк.

Стоит отметить, что ранее дроны не атаковали Северную Осетию. Ожидаемо, россияне уже традиционно заявили, что жертв и разрушений в результате атаки якобы нет.

Где находится "Моздок": показываем на карте

Что находится на аэродроме "Моздок"