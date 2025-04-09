Россияне в сети жалуются на взрывы в Краснодарском крае. В частности в Приморско-Ахратске, откуда оккупанты постоянно запускают "Шахеды", передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в России

Россияне в сети сообщают о по меньшей мере 5 взрывах в Энгельсе и его окрестностях, вероятно, дроны снова могли атаковать авиабазу "Энгельс".

В то же время в Краснодарском крае взрывы прогремели в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.

Обратите внимание! Именно из Приморско-Ахтарска россияне запускают "Шахеды" по мирным городам Украины.

Заметим, что в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ, который уже неоднократно атаковали дроны.

Добавим, что дроны также атаковали Ростовскую область России. В местных телеграмм-каналах писали о взрывах в регионе и пролетах БпЛА.

В частности взрывы прозвучали в районе Таганрога, который расположен к западу от Ростова-на-Дону. Также звуки взрывов слышали к северу от Ростова, в Белокалитвенском районе и в районе Новочеркасска.

Заметим, что жители Таганрога жалуются в сети на отсутствие оповещения об угрозе БпЛА для региона.

Напомним, что предыдущая атака БпЛА на Ростовскую область произошла 6 апреля. Тогда россияне сообщали о десятках взрывов в регионе.